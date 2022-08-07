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Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:08 Son Güncelleme: 7.8.2022 13:15

Rıdvan Yılmazlı Rangers, sahasında Kilmarnock'u 2-0 yendi

AA
Rıdvan Yılmazlı Rangers, sahasında Kilmarnock’u 2-0 yendi

Beşiktaş'tan İskoçya ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, dün oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 63 dakika sahada kaldı. Rangers rakibi Kilmarnock'u 2-0 mağlup etti.

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Rangers, sahasında Kilmarnock'u 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Antonio Colak ve 88. dakikada Alfredo Morelos attı.

Sezona ikide iki yaparak başlayan İskoç ekibinde ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, 63. dakikada yerini Borna Barisic'e bıraktı. Rıdvan Yılmaz dünkü maçta 49 kez topla buluştu ve 30 isabetli pas yaptı. Pas isabetinde yüzde 80 oran elde eden genç oyuncu 1 şut attı, 1 kez top kaptı ve 1 kez faul yaptı.

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Rıdvan Yılmazlı Rangers, sahasında Kilmarnock'u 2-0 yendi
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