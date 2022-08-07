Rıdvan Yılmazlı Rangers, sahasında Kilmarnock’u 2-0 yendi

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Rangers, sahasında Kilmarnock'u 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Antonio Colak ve 88. dakikada Alfredo Morelos attı.

Sezona ikide iki yaparak başlayan İskoç ekibinde ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, 63. dakikada yerini Borna Barisic'e bıraktı. Rıdvan Yılmaz dünkü maçta 49 kez topla buluştu ve 30 isabetli pas yaptı. Pas isabetinde yüzde 80 oran elde eden genç oyuncu 1 şut attı, 1 kez top kaptı ve 1 kez faul yaptı.