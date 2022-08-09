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Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:10

Göztepe, Alman stoper Lukas Gottwalt'ı İzmir'e geldi

DHA
Göztepe, Alman stoper Lukas Gottwalt’ı İzmir’e geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Şu ana kadar Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı transfer eden sarı-kırmızıların Alman stoper Lukas Gottwalt'ı da İzmir'e getirdiği bildirildi. Türk pasaportuna da sahip 24 yaşındaki 1.93 boyundaki oyuncunun bir süre takımla idmanlara çıkacağı kaydedildi.

Gottwalt, Altınordu ile oynanan özel maçta 66'ncı dakikada Emir'in yerine oyuna dahil oldu. Teknik direktör Turgay Altay'ın olumlu rapor vermesi durumunda Gottwalt'ın kadroya dahil edileceği ifade edildi. Göztepe'de sezona büyük umutlarla başlayan ve takımda kalması gündeme gelen orta saha Beykan Şimşek'le yollar ayrıldı. Göztepe'de bir türlü tutunamayan deneyimli futbolcunun 2'nci Lig ekibi Kocaelispor'a imza attığı vurgulandı.
Öte yandan Göztepe, Sakaryaspor maçı için Bolu'da erken kampa girdi.

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Göztepe, Alman stoper Lukas Gottwalt'ı İzmir'e geldi
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