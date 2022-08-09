Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar! "Emirhan İlkhan'da neden suçlandım?"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitimine az bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. A Spor'a konuk olan Başkan Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamanın tamamı...

"Transferler henüz bitmedi. Orta saha, kanat ve stoper transferi yapmayı planlıyoruz."

"Welinton ve N'Koudou'nun gitme talepleri oldu. Onların son seneleri. Her ikisinin de burada kalmasını istiyorum. Welinton ancak yerine başka birini bulursak gidebilir. N'Koudou'nun kalmasını ve yanına yükü çekecek birini istiyorum."

TRANSFER İTİRAFLARI

"De la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki tane isim var. Bir tanesi Sivas'tan Türk, ona talip olduk. Fassnacht var, en başından beri. Koray gündemimizde, başka bir isim de var gündemimizde. Orta saha için iki aday var, biri yerli. Bir de stoper."

"YABANCI KURALI BENİM DEDİĞİM GİBİ YAPILSIN"

"Birdenbire yabancı 14'ten 21 oldu! Ama bizim 8, 9 olmadı! Nasıl oldu anlamıyorum. Biri çıkıp 14'ten 21'i açıklayacak. 8'i neden 9 yapmıyorlar, bunu da açıklayacaklar. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz?"

"TFF Başkanı lütfen bu yabancı kararını benim dediğim gibi de yapsın! Bu kararının Türk futboluna ve kulüplerine katkısı yok."

"EMİRHAN İÇİN NEDEN SUÇLANDIM?"

"Emirhan İlkhan'da neden suçlandım? Sağlıksız muhalefet var. Seçim bitti yine çıktılar. Trol hesapları bırakın. Çok istiyorsanız seçime aday olun. Sosyal medyada rüzgar yapmayın. Sağlık düşünen Beşiktaşlılar önce anlamaya çalıştı, sonra bana hak verdiler."

"Bir oyuncu 18'e girdiği an serbest kalır. Bu doğru karar, köle değiller. 18'e geldiklerinde çocuklarımızla kontrat yapıyoruz. Birçoğu 'Menajerimle konuşun' diyor. Aileler birden ortadan kayboluyor. Niye? Ama bunu ben bilmem ve ben bir şey yapamam."

"Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Ayrıca bunları satmayın diyorlar da, arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var. Onlar da fırsat bulsun, Türk futbolunu temsil etsin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 M€'ya çıkacaklardı, izin vermedik."

"Emirhan kardeşimize 5 Milyon TL verdik, 4,5 M€ madde koyduk. Sürekli 'Avrupa'da oynamak istiyoruz' diyorlar. O zaman TFF'de şapkasını önüne koyacak. Ayrıca gitmek isteyen oyuncuyu da incitemem."

"SERDAR'I AFFETTİK"

"Ersin Destanoğlu için teklif yok. Serdar Saatçı için birkaç gelen giden oldu. Serdar'ın kusuru oldu, affettik. Sözleşme imzalamazsak, istediklerini yapmayacağız. Hayalleri varsa, imzalayacak ve hayallerine yardım edeceğiz. Yöneticilerle inatlaşmak hoş değil."

"Denayer, bize uymuyor. Çok yukarılarda geziyor. Allah yolunu açık etsin. Tayfur Bingöl gelmek istiyor ama kulübü izin vermiyor. Söyleyecek bir şey yok. Bakın hayalleri olanlara izin vermeyenler de var."

"Koray Günter üzerinde çalışıyoruz. Kaan Ayhan için 8-10 M€ bonservis istiyorlar. TFF Başkanı'na bunu anlatıyorum. Sen 3 Türk diye diretirsen, Kaan Ayhan 10 Milyon olur. Sivas'taki Kerem Atakan gönlümüzde var."

"Talisca'yla hiç konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem."

"Valerien Ismael'den çok mutluyum. Gelecekte çok daha büyük hoca olacak. İlk basamak Beşiktaş olacak, hissediyorum. Çok dürüst, çok çalışkan, çok hırslı. Teknolojiye önem veriyor. 14 saatin, 18 saatini futbola ayırıyor. Kendisini seviyorum. Şampiyon olmak istiyor"

"BİZİ ŞAMPİYON YAPAR"

"Josef'in yokluğu kendini gösterdi. Sanırım bir ay sonra dönecek. Transferleri devreye almamız lazım. İyi bir Türk stoper. N'Koudou ve Ghezzal'ı destekleyecek bir kanat, bizi şampiyon yapar."