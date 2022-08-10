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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:13

Galatasaray'da Umut Bozok umudu yeniden yeşerdi!

Galatasaray’da Umut Bozok umudu yeniden yeşerdi!

Galatasaray'ın yüksek maliyetinden dolayı transferinden vazgeçtiği golcü futbolcu Umut Bozok, tekrardan masaya yatırıldı. Sarı-Kırmızılılar, hem Lorient'le hem de 25 yaşındaki gol kralıyla anlaşmaya varmak üzere. İşte tüm detaylar...

Hücum hattında şu ana kadar Diagne, Mohamed ve Halil Dervişoğlu ile yolları ayıran Galatasaray , Seferovic ve Mertens takviyeleriyle gücüne güç kattı. Ancak özellikle yerli golcü arayışı bir süredir devam ediyordu. Gündemdeki isimlerden Ali Akman'ın Göztepe 'ye gitmesiyle, Aslan'ın eski aşkı yeniden alevlendi. Yaz başında imza aşamasına gelmişken, oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle askıya alınan Umut Bozok transferi, tekrar Cim Bom'un masasında. Galatasaray, hem Fransız kulübü Lorient'le hem de 25 yaşındaki gol kralıyla masaya oturmuş durumda. Bu kez mali şartların çok daha makul olduğu ve tarafların anlaşma noktasına geldiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, hafta sonundaki Giresunspor maçına kadar Umut Bozok transferini açıklamayı hedefliyor.

İLK GÖRÜŞMEDE ŞAŞIRTTI

Kariyerine Fransa'da başlayan ve kulübü Lorient'in birkaç kez kiralık verdiği Umut Bozok, son olarak geçen sezon başında Kasımpaşa'ya imza atmıştı. Kiralık geçirdiği sezonda 38 maçın tamamında yer alan ve 20 kez fileleri havalandıran Umut, gol kralı olarak dikkat çekmeyi başardı. Çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Umut Bozok'un hayali, Sarı- Kırmızılı formayı giymekti. Bu isteğe rağmen, Umut'un ilk görüşmede 2 milyon Euro civarında maaş talebinde bulunması, yönetimde şaşkınlık yaratmıştı. Genç golcünün bu tutumundan vazgeçmesi ve Cim Bom'un istediği şartlara gelmesi, transferin gerçekleşme ihtimalini bir hayli yükseltti.

Süper Lig 'deki ilk ve tek sezonunda Kasımpaşa formasıyla 38 maçın tamamına çıkan ve 20 gol atan Umut Bozok, Türkiye'ye bu kez Galatasaray formasıyla dönmeyi hedefliyor. (Fanatik)

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Galatasaray'da Umut Bozok umudu yeniden yeşerdi!
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