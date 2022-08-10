Gomez’de Aslan sesleri

Valencia kulübüne Maxi Gomez için iki farklı teklif yapan sarı-lacivertliler,Ancak İspanyollar, ilk başta söyledikleri fiyat olan 12 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor. Valencia'nın yapılan görüşmelerdedediği bildirildi. Ancak Belçika ekibi, bu teklifi yapmasına rağmen transferi iptal etti. Uruguaylı yıldız, Jorge Jesus etkisiyle F.Bahçe ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan anlaşma sağladı. İspanyol26 yaşındaki oyuncunun, vatandaşı Torreira ile birlikte oynamaya da sıcak baktığına vurgu yapıldı.FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniye maçının son anlarında taca attığı top sonrası tribünlerden tepki alan Gustavo'ya maç sonu sert çıktı. Portekizli hoca "Daha fazla agresif olmalısın. Rakibi baskı altına almamız için savunmayı öne çıkarmamız gerekiyor. Geriden topla hızlı çıkmalıyız. Senden bunu bekliyorum. Sonuç önemli değil. Biz doğru oyunu oynadığımızda sonuçları zaten alacağız" ifadelerini kullandı.geldiği günden bu yana transfer gündeminden düşmeyen Attila Szalai için West Ham United bastırıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Nayef Aguerd'in sakatlığı ve Issa Diop için Fulham'la anlaşma sağlanmasının ardından West Ham United iyi bir stoper arayışına girdi.Bu transfer için 11 ila 17.5 milyon Euro arasında bir bedeli gözden çıkarmaya hazırlar.