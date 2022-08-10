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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Gomez’de Aslan sesleri

VOLKAN DEMİR
Gomez’de Aslan sesleri

Fenerbahçe’de gözler santrfor transferine çevrildi. İspanyol Marca Gazetesi, Uruguaylı golcü için Galatasaray iddiasını ortaya attı

Valencia kulübüne Maxi Gomez için iki farklı teklif yapan sarı-lacivertliler, fiyatı bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Ancak İspanyollar, ilk başta söyledikleri fiyat olan 12 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor. Valencia'nın yapılan görüşmelerde "Club Brugge'den 12 milyon Euro'luk teklif almıştık. Bu fiyatın altına inemeyiz" dediği bildirildi. Ancak Belçika ekibi, bu teklifi yapmasına rağmen transferi iptal etti. Uruguaylı yıldız, Jorge Jesus etkisiyle F.Bahçe ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan anlaşma sağladı. İspanyol Marca ise, Gomez'in Galatasaray'a gidebileceği iddiasını ortaya attı. 26 yaşındaki oyuncunun, vatandaşı Torreira ile birlikte oynamaya da sıcak baktığına vurgu yapıldı.

JESUS'TAN FIRÇAYI YEDİ
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniye maçının son anlarında taca attığı top sonrası tribünlerden tepki alan Gustavo'ya maç sonu sert çıktı. Portekizli hoca "Daha fazla agresif olmalısın. Rakibi baskı altına almamız için savunmayı öne çıkarmamız gerekiyor. Geriden topla hızlı çıkmalıyız. Senden bunu bekliyorum. Sonuç önemli değil. Biz doğru oyunu oynadığımızda sonuçları zaten alacağız" ifadelerini kullandı.

SZALAI GİTTİ GİDİYOR
FENERBAHÇE'YE geldiği günden bu yana transfer gündeminden düşmeyen Attila Szalai için West Ham United bastırıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Nayef Aguerd'in sakatlığı ve Issa Diop için Fulham'la anlaşma sağlanmasının ardından West Ham United iyi bir stoper arayışına girdi. Thilo Kehrer için PSG ile temasta olan Ada ekibi, Fenerbahçe'den de 24 yaşındaki Macar futbolcu için bastırıyor. Bu transfer için 11 ila 17.5 milyon Euro arasında bir bedeli gözden çıkarmaya hazırlar.

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Gomez’de Aslan sesleri
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