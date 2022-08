Yunus ve Kerem’in yeri banko değil!

Yıldız isimlerlegörüşmelerin devamettiğini belirten Timur,diyerekgetirecekleri isimlerin büyüklüğünüortaya koydu. Timur,"AlexisSanchez için birkaç yemekdaha yememiz lazım ancaklistede başka isimler devar.ifadelerini kullandı.Arda'nın da tanıdığı başka bir futbolcu ile yemek yiyeceklerini açıklayan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:Transferde en ufak stratejik hata yapmamak çok önemli. Nakış gibi işlemek gereken süreçler. Sadece oyuncular değil eşleri, kardeşleri, babaları, eski takım arkadaşları, kendi eski sporcularımızla, Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla görüşüyoruz.. Umut Bozok şu anda gümdemimizde yok. Kaan Ayhan zor gibi görünüyor. Denayer çok para istiyor."G.Saray, Giresun maçı hazırlıklarına başlarken, yeni transferler Mertens ve Torreira ilk idmanlarına çıktı. İki oyuncunun transferini büyük gizlilik içinde yürüten yönetimin, kendi görüşmelerinde bile futbolculara kod adı taktığı, Mertens için 'Hagi' ismini kullandığı öğrenildi.G.SARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili Timur, Mertens ve Torreira'nın İstanbul'a getiriliş süreciyle ilgili, "Özel uçak maceralı oldu. 2.5 saat İtalya devleti izin vermedi. Sayın bakanlarımızı aradık. Sayın Süleyman Soylu'ya, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Devletimiz işi çözdü, yoksa İstanbul'a geri gönderiyorlardı. Uzun bir süreç oldu. Artık sahne oyuncuların, onlar parlasınlar istiyoruz" diye konuştuSÜPER Lig'de manipülatif eylemlerle insanların kandırılmasına izin vermeyeceklerini F.Bahçe-Ümraniye maçında içeride mi dışarıda mı diye tartışılan penaltı üzerinden örnek veren Timur, "Her zerrede biz olacağız. Gözünü kırptığı her yerde biz varız. Herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Tüm memleket zeki. Futbol için her yerde mücadele edeceğiz" dedi