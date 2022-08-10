Yunus ve Kerem’in yeri banko değil!

“Yıldız isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Alexis Sanchez ve benzer kalitedeki isimleri ikna etmek için çevremizdeki herkesi kullanıyoruz. Umut Bozok gündemde yok, Kaan Ayhan zor gibi”
Galatasaray SportifA.Ş. Başkan VekiliErden Timur, takımınantrenmanı öncesindegazetecilerin sorularınıyanıtladı. Yıldız isimlerlegörüşmelerin devamettiğini belirten Timur, "Yeni gelecekoyunculardan sonra takımda Yunus veKerem'in bile yeri banko değil" diyerekgetirecekleri isimlerin büyüklüğünüortaya koydu. Timur, ArdaTuran'ın, Alexis Sancheztransferi için devrede olupolmadığı sorusuna, "AlexisSanchez için birkaç yemekdaha yememiz lazım ancaklistede başka isimler devar. Sanchez oyunculardan bir tanesi.Bir pozisyon için aynı anda 4-5,bazen 6-7 oyuncuyla pazarlık halindeyiz"ifadelerini kullandı.
HAKAN ÇALHANOĞLU DA DEVREYE GİRDİ
Arda'nın da tanıdığı başka bir futbolcu ile yemek yiyeceklerini açıklayan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Torreira ve Mertens transferifutbolcuların iknası ile ilgili değildi.Gitmeden sporcuların işleritamamlanmıştı. Transferde en ufak stratejik hata yapmamak çok önemli. Nakış gibi işlemek gereken süreçler. Sadece oyuncular değil eşleri, kardeşleri, babaları, eski takım arkadaşları, kendi eski sporcularımızla, Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla görüşüyoruz. Arda'nın geldiğioyuncu ile ilgili Hakan Çalhanoğluda devreye girdi. Umut Bozok şu anda gümdemimizde yok. Kaan Ayhan zor gibi görünüyor. Denayer çok para istiyor."
KOD ADI HAGİ
G.Saray, Giresun maçı hazırlıklarına başlarken, yeni transferler Mertens ve Torreira ilk idmanlarına çıktı. İki oyuncunun transferini büyük gizlilik içinde yürüten yönetimin, kendi görüşmelerinde bile futbolculara kod adı taktığı, Mertens için 'Hagi' ismini kullandığı öğrenildi.
ÖZEL UÇAK SORUN OLDU DEVLETİMİZ İŞİ ÇÖZDÜ
G.SARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili Timur, Mertens ve Torreira'nın İstanbul'a getiriliş süreciyle ilgili, "Özel uçak maceralı oldu. 2.5 saat İtalya devleti izin vermedi. Sayın bakanlarımızı aradık. Sayın Süleyman Soylu'ya, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Devletimiz işi çözdü, yoksa İstanbul'a geri gönderiyorlardı. Uzun bir süreç oldu. Artık sahne oyuncuların, onlar parlasınlar istiyoruz" diye konuştu
HERKESİN KAFASINI ÇEVİRDİĞİ YERDEYİZ
SÜPER Lig'de manipülatif eylemlerle insanların kandırılmasına izin vermeyeceklerini F.Bahçe-Ümraniye maçında içeride mi dışarıda mı diye tartışılan penaltı üzerinden örnek veren Timur, "Her zerrede biz olacağız. Gözünü kırptığı her yerde biz varız. Herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Tüm memleket zeki. Futbol için her yerde mücadele edeceğiz" dedi