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Giriş Tarihi: 11.8.2022 13:07

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Medical Park) ABDULKADİR BİTİGEN

13 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) SUAT ARSLANBOĞA

21.45 Galatasaray - Bitexen Giresunspor (Nef) KADİR SAĞLAM

21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana) MERT GÜZENGE

14 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Yeni Hatay) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba) YASİN KOL

15 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19.15 Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) METE KALKAVAN

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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
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