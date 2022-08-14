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Giriş Tarihi: 14.8.2022 17:19

Giresunspor'da, Galatasaray karşısında alınan 3 puanın mutluluğu yaşanıyor

AA
Giresunspor’da, Galatasaray karşısında alınan 3 puanın mutluluğu yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Zafer Olgun, Galatasaray karşısında kazanmak için oynadıklarını ve akıllı mücadele ettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Zafer Olgun, Galatasaray karşısında kazanmak için oynadıklarını ve akıllı mücadele ettiklerini söyledi.

Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı geçen sezon da deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başardıklarını ve galibiyeti Giresun halkına armağan ettiklerini belirtti.

Galatasaray karşısında üst üste iki dış saha maçında da sahadan galip ayrılarak tarihi bir başarıya imza attıklarına değinen Olgun,"İstanbul deplasmanına 3 puan almak için gitmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık ve 3 puan alacağımıza inanıyorduk. Kazanmak için oynadık ve akıllı mücadele ettik. Teknik heyetin ve futbolcularımızın emeğine sağlık, çok mutluyuz." dedi.

Asbaşkan Olgun, Galatasaray galibiyetiyle bu sezon ilk 3 puanı kazandıklarına işaret ederek, "Süper Lig'de ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Bu dönem daha büyük hedeflerimiz var. Ligde daha üst sıralara tırmanmak arzumuz. İyi bir takımımız var. Bunu ilk iki haftada oynanan oyun ve Galatasaray maçında aldığımız galibiyetle gösterdik. Giresunspor, bu sezon da lige renk katacak, alacağı başarılı sonuçlarla adından söz ettirecektir." diye konuştu.

Olgun, misafirperverliklerinden dolayı da Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

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Giresunspor'da, Galatasaray karşısında alınan 3 puanın mutluluğu yaşanıyor
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