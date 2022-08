Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesi konuştu: Kopenhag’ı elemek istiyoruz

"HER ŞEYİYLE İYİ DURUMDAYIZ"

Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan galibiyetler ve yapılan yeni transferlerin yarın oynanacak maça etkisini değerlendirmesi istenen Avcı, "Trabzonspor'da 21 ay bitirdim. Sürecimiz sürekli üstüne koyarak devam ediyor. Oyunda da taktikte de oyuncu değişiminde de çok tekrarlarımız var. Bu sene lige başlarken, geçen sene şampiyon olarak Süper Kupa'yı alarak, son 3 resmi müsabakada gol yemeyen ve öz güvenli şekilde devam eden bir takımız. Avrupa'da oynayacağın her maçın zorlukları fazladır. Biz zihinsel ve fiziksel olarak buna en iyi şekilde hazırız. Umarım ülke futbolu, Trabzonspor adına, uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'da tekrar dinletmek adına 21 aydır hep ilkleri yapan bir takım olarak bunu burada gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an itibariyle her şeyiyle iyi durumdayız. FC Kopenhag'ı eleyip gruplarda kendimize yer bulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.