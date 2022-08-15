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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Hatalar silsilesi

UĞUR ÇEM
Hatalar silsilesi

Abdülkerim’in hatası ile Bitexen Giresunspor maçı mağlubiyetle sonuçlanırken, son üç sezonda yapılan ‘gole sebep olan bireysel hata’ istatistikleri Galatasaray’ın canını çok yaktı

Galatasaray'ın geçen sezonlardaki kanayan yarası yine hortladı. Nef Stadı'nda Bitexen Giresunspor'a karşı kazanamayan Aslan'a 1-0'lık yenilgiyi yine bireysel hata getirdi. Sarı-kırmızılılar, 'gole sebep olan bireysel hatalardan' dolayı Süper Lig'de çok çekti. Son 3 sezonda 9 futbolcu yüzünden kalesinde 17 gol gören Cimbom, toplamda 25 puanı çimlere gömdü. 2020-21'de 8 kez hata yapan Galatasaray, geçen sezon yine aynı sayıyla kendini tekrarladı. Bu yıl da daha ikinci haftada bireysel hatayla kayıp verildi. Son üç sezonda Fernando Muslera buna en fazla sebebiyet veren (4) isim olurken, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama (3), Uruguaylı eldiveni izledi. Sevilla'ya transfer olan Marcao 2 defa sahneye çıkarken, Emre Kılınç, Martin Linnes, Okan Kocuk ve Pena da 1'er kez bu hataya düştü. Bitexen Giresunspor karşılaşmasında da Abdülkerim Bardakcı kervana katılan son isim oldu.

SORU*CEVAP
Giresun yenilgisi, Okan Buruk'un üstünde panik havası yaratır mı?

LEVENT TÜZEMEN
Otoriteye zarar verir!
Okan Buruk, Giresun karşısında rakibi çözecek hamleleri yapamadı. Gomis'i oyuna alıp ikili forvete erken döndü. Öncelikle Torreira'yı orta sahaya koyup, Oliveira'yı forvet arkasına monte edebilir. Hem hücumda hem orta sahada G.Saray'ı daha güçlü kılardı. Skoru elde edememek Okan Hoca'nın gereksiz panik yapmasına ve anlamsız değişikliklere gitmesine neden oldu. Oyuncular kopuk kopuk oynadılar. Özellikle Kerem, bireysel becerisini ön plana çıkarıp takım oyunundan ve yardımlaşma anlayışından uzaklaştı. Çıkması gereken Yunus değil Kerem'di! Okan Hoca kulübedeki tek yetkilidir. Futbolcularla iletişimi sadece kendisi kurmalıdır. Taktik verirken arkasından yardımcısı İrfan Hoca'nın taktik vermesi hem şık durmuyor hem de oyuncuların kafasını karıştırıyor. Bu görüntü futbolcunun gözünde otoritesine zarar verir. Okan Buruk, kendi vücut dilini kullanarak tek başına futbolcularla iletişim kuracak yeteneğe sahiptir.

BÜLENT TİMURLENK
Linç batağından çıkmak!
G.Saray'ın ilk yarıda problemi yavaş oyun temposuyken, Okan Buruk'un 46'da Gomis'le çift santrfora dönmesi o paniğin ilk işaretiydi. Emre çıkar, 60-65'e kadar orta saha Torreira, Midtsjö, Oliveira ile oynardı. Kanadındaki iki oyuncu da 8 +3 kuralının değişmezleri. Bunu çözebilmesi için Kazımcan'ı 11'e monte etmesi gerekiyor. Çünkü Mertens sonrası Emre Akbaba'nın bu takımda çok fazla yeri yok. Lewandowski'yi alan Barcelona önceki gün Xavi ile maçı 4 forvetle bitirdi. Rakip Giresunspor kadar Rayo Vallecano'ydu. Skor 0-0. Sezon başında sabır lazım ancak tribünlerde ve sosyal medyada bir maç kötü oynayınca adamın neredeyse bütün kariyerini çizip üzerine çöp yazan yeni nesil bir taraftar kitlesi var. Abdülkerim, bakalım o linç batağından çıkabilecek mi? Okan Buruk, Yunus ve Kerem'i çizgide tutup bekin üzerinden orta saha bağlantısını kurarsa çizgideki oyuncularla şimdikinin tam tersi bir üçgen yakalar. Her puan kaybından sonra eylülün ilk haftasına kadar transfer konuşursanız, takımı da oturtamazsınız. Nelsson meselesini bu hafta netleştirmeliler. VAR odasındaki hakemler de ceza sahası içindeki 2 tane penaltı posizyonunu göremiyorsa bu işi yapmayıp 90 dakikayı evlerinin salonlarında izleyebilirler.

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