Hatalar silsilesi

Galatasaray'ın geçen sezonlardaki kanayan yarası yine hortladı. Nef Stadı'nda Bitexen Giresunspor'a karşı kazanamayan Aslan'a 1-0'lık yenilgiyi yine bireysel hata getirdi. Sarı-kırmızılılardolayı Süper Lig'de çok çekti.2020-21'de 8 kez hata yapan Galatasaray, geçen sezon yine aynı sayıyla kendini tekrarladı. Bu yıl da daha ikinci haftada bireysel hatayla kayıp verildi.Sevilla'ya transfer olan Marcao 2 defa sahneye çıkarken, Emre Kılınç, Martin Linnes, Okan Kocuk ve Pena da 1'er kez bu hataya düştü.Otoriteye zarar verir!Buruk, Giresun karşısında rakibi çözecek hamleleri yapamadı. Gomis'i oyuna alıp ikili forvete erken döndü.Hem hücumda hem orta sahada G.Saray'ı daha güçlü kılardı. Skoru elde edememek Okan Hoca'nın gereksiz panik yapmasına ve anlamsız değişikliklere gitmesine neden oldu. Oyuncular kopuk kopuk oynadılar.Çıkması gereken Yunus değil Kerem'di! Okan Hoca kulübedeki tek yetkilidir. Futbolcularla iletişimi sadece kendisi kurmalıdır. Taktik verirken arkasından yardımcısı İrfan Hoca'nın taktik vermesi hem şık durmuyor hem de oyuncuların kafasını karıştırıyor. Bu görüntü futbolcunun gözünde otoritesine zarar verir. Okan Buruk, kendi vücut dilini kullanarak tek başına futbolcularla iletişim kuracak yeteneğe sahiptir.BÜLENT TİMURLENKLinç batağından çıkmak!ilk yarıda problemi yavaş oyun temposuyken, Okan Buruk'un 46'da Gomis'le çift santrfora dönmesi o paniğin ilk işaretiydi.Kanadındaki iki oyuncu da 8 +3 kuralının değişmezleri. Bunu çözebilmesi için Kazımcan'ı 11'e monte etmesi gerekiyor. Çünkü Mertens sonrası Emre Akbaba'nın bu takımda çok fazla yeri yok.Rakip Giresunspor kadar Rayo Vallecano'ydu. Skor 0-0. Sezon başında sabır lazım ancak tribünlerde ve sosyal medyada bir maç kötü oynayınca adamın neredeyse bütün kariyerini çizip üzerine çöp yazan yeni nesil bir taraftar kitlesi var.Okan Buruk, Yunus ve Kerem'i çizgide tutup bekin üzerinden orta saha bağlantısını kurarsa çizgideki oyuncularla şimdikinin tam tersi bir üçgen yakalar. Her puan kaybından sonra eylülün ilk haftasına kadar transfer konuşursanız, takımı da oturtamazsınız.VAR odasındaki hakemler de ceza sahası içindeki 2 tane penaltı posizyonunu göremiyorsa bu işi yapmayıp 90 dakikayı evlerinin salonlarında izleyebilirler.