Hatalar silsilesi

Abdülkerim’in hatası ile Bitexen Giresunspor maçı mağlubiyetle sonuçlanırken, son üç sezonda yapılan ‘gole sebep olan bireysel hata’ istatistikleri Galatasaray’ın canını çok yaktı
Galatasaray'ın geçen sezonlardaki kanayan yarası yine hortladı. Nef Stadı'nda Bitexen Giresunspor'a karşı kazanamayan Aslan'a 1-0'lık yenilgiyi yine bireysel hata getirdi. Sarı-kırmızılılar, 'gole sebepolan bireysel hatalardan' dolayı Süper Lig'de çok çekti. Son 3sezonda 9 futbolcu yüzündenkalesinde 17 gol gören Cimbom,toplamda 25 puanı çimleregömdü. 2020-21'de 8 kez hata yapan Galatasaray, geçen sezon yine aynı sayıyla kendini tekrarladı. Bu yıl da daha ikinci haftada bireysel hatayla kayıp verildi. Son üç sezondaFernando Muslerabuna en fazlasebebiyetveren (4) isim olurken,Taylan Antalyalı veChristian Luyindama(3), Uruguaylı eldiveni izledi. Sevilla'ya transfer olan Marcao 2 defa sahneye çıkarken, Emre Kılınç, Martin Linnes, Okan Kocuk ve Pena da 1'er kez bu hataya düştü. Bitexen Giresunspor karşılaşmasındada Abdülkerim Bardakcıkervana katılan son isim oldu.
SORU*CEVAP Giresun yenilgisi, Okan Buruk'unüstünde panik havası yaratır mı?
LEVENT TÜZEMEN
Otoriteye zarar verir! Okan Buruk, Giresun karşısında rakibi çözecek hamleleri yapamadı. Gomis'i oyuna alıp ikili forvete erken döndü. Öncelikle Torreira'yıorta sahaya koyup, Oliveira'yı forvetarkasına monte edebilir. Hem hücumda hem orta sahada G.Saray'ı daha güçlü kılardı. Skoru elde edememek Okan Hoca'nın gereksiz panik yapmasına ve anlamsız değişikliklere gitmesine neden oldu. Oyuncular kopuk kopuk oynadılar. Özellikle Kerem, bireysel becerisiniön plana çıkarıp takım oyunundanve yardımlaşma anlayışından uzaklaştı. Çıkması gereken Yunus değil Kerem'di! Okan Hoca kulübedeki tek yetkilidir. Futbolcularla iletişimi sadece kendisi kurmalıdır. Taktik verirken arkasından yardımcısı İrfan Hoca'nın taktik vermesi hem şık durmuyor hem de oyuncuların kafasını karıştırıyor. Bu görüntü futbolcunun gözünde otoritesine zarar verir. Okan Buruk, kendi vücut dilini kullanarak tek başına futbolcularla iletişim kuracak yeteneğe sahiptir.
BÜLENT TİMURLENK
Linç batağından çıkmak! G.Saray'ın ilk yarıda problemi yavaş oyun temposuyken, Okan Buruk'un 46'da Gomis'le çift santrfora dönmesi o paniğin ilk işaretiydi. Emreçıkar, 60-65'e kadar orta saha Torreira,Midtsjö, Oliveira ile oynardı. Kanadındaki iki oyuncu da 8 +3 kuralının değişmezleri. Bunu çözebilmesi için Kazımcan'ı 11'e monte etmesi gerekiyor. Çünkü Mertens sonrası Emre Akbaba'nın bu takımda çok fazla yeri yok. Lewandowski'yialan Barcelona önceki gün Xaviile maçı 4 forvetle bitirdi. Rakip Giresunspor kadar Rayo Vallecano'ydu. Skor 0-0. Sezon başında sabır lazım ancak tribünlerde ve sosyal medyada bir maç kötü oynayınca adamın neredeyse bütün kariyerini çizip üzerine çöp yazan yeni nesil bir taraftar kitlesi var. Abdülkerim,bakalım o linç batağından çıkabilecek mi? Okan Buruk, Yunus ve Kerem'i çizgide tutup bekin üzerinden orta saha bağlantısını kurarsa çizgideki oyuncularla şimdikinin tam tersi bir üçgen yakalar. Her puan kaybından sonra eylülün ilk haftasına kadar transfer konuşursanız, takımı da oturtamazsınız. Nelsson meselesinibu hafta netleştirmeliler. VAR odasındaki hakemler de ceza sahası içindeki 2 tane penaltı posizyonunu göremiyorsa bu işi yapmayıp 90 dakikayı evlerinin salonlarında izleyebilirler.