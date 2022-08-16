Abdullah Avcı'dan iddialı açıklama! "Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum"

Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından EXXEN'e konuştu.
Güçlü bir rakibe karşı doğru bir oyun sergilediklerini belirten Avcı, "Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım."
"OYUN OLARAK TUR ATLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
"Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum."
"BÜTÜN ARZUMUZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAK"
"Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak." ifadelerini kullandı.