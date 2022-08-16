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Giriş Tarihi: 17.8.2022 00:40 Son Güncelleme: 17.8.2022 00:44

Abdullah Avcı'dan iddialı açıklama! "Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum"

Abdullah Avcı’dan iddialı açıklama! Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından rövanş öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından EXXEN'e konuştu.

Güçlü bir rakibe karşı doğru bir oyun sergilediklerini belirten Avcı, "Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım."

"Oyundan memnunuz. İkinci yarıda oyunun tamamında planladığımız dominant oyunu gösterdik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik."

"OYUN OLARAK TUR ATLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum."

"BÜTÜN ARZUMUZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAK"

"Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı'dan iddialı açıklama! "Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum"
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