Video Spor Kopenhag 2-1 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Avcı'dan rövanş öncesi iddialı sözler | Video
Kopenhag 2-1 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Avcı'dan rövanş öncesi iddialı sözler | Video

Kopenhag 2-1 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Avcı'dan rövanş öncesi iddialı sözler | Video

17.08.2022 | 11:03

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından rövanş öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

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