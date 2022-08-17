Kopenhag 2-1 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Avcı'dan rövanş öncesi iddialı sözler | Video
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından rövanş öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.