Belotti’de ağır Roman!

Torino ile sözleşmesi biten ve çok sayıda takımın takibinde olan Andrea Belotti için G.Saray dev bir adım daha attı.Bunun yanı sıra bonusları da 1 milyon Euro'ya yükselten sarı-kırmızılılar, bu transferde üst sıralara yükseldi.Başkent kulübü ile görüşmelerini sürdüren Belotti'nin buradan istediğini bulamaması halinde G.Saray'ın teklifini kabul etmesi bekleniyor. Tecrübeli forvetin bir iki gün içinde kararını vereceği öğrenildi.GİRESUN maçı sonrasında eleştirilen G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'a başkan Dursun Özbek sahip çıktı. 48 yaşındaki çalıştırıcıya destek veren başkan, "Hocam yolumuz zor.. Yeni ve kaliteli bir takım kurduk, başka transferler de yapacağız. Eleştiri olacak, sen yoluna devam et. Kim ne derse desin, biz yanındayız" sözleriyle hocasını motive etti.