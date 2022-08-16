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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Belotti’de ağır Roman!

BERKAY TURAN
Belotti’de ağır Roman!

İtalyan medyasına göre bonuslarla yıllık 4 milyon Euro’ya çıkan Galatasaray, bonservisi elinde olan oyuncuya çok yakın. Transferin önündeki tek engel ise Belotti’nin aklının Roma’da olması

Torino ile sözleşmesi biten ve çok sayıda takımın takibinde olan Andrea Belotti için G.Saray dev bir adım daha attı. İtalyan basınına göre 28 yaşındaki santrfor için Aslan 3 sezonluk kontrat önerirken yıllık garanti ücret olarak da 3 milyon Euro'yu masaya koydu. Bunun yanı sıra bonusları da 1 milyon Euro'ya yükselten sarı-kırmızılılar, bu transferde üst sıralara yükseldi. İtalyan Milli Takımı forması da giyen yıldız oyuncunun aklı ise hâlâ Roma'da. Başkent kulübü ile görüşmelerini sürdüren Belotti'nin buradan istediğini bulamaması halinde G.Saray'ın teklifini kabul etmesi bekleniyor. Tecrübeli forvetin bir iki gün içinde kararını vereceği öğrenildi. Son kulübü Torino ile kariyerinde 251 maça çıkan Belotti, 113 gol bulurken 28 defa da asist yaptı.

ÖZBEK: YANINDAYIZ HOCAM
GİRESUN maçı sonrasında eleştirilen G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'a başkan Dursun Özbek sahip çıktı. 48 yaşındaki çalıştırıcıya destek veren başkan, "Hocam yolumuz zor.. Yeni ve kaliteli bir takım kurduk, başka transferler de yapacağız. Eleştiri olacak, sen yoluna devam et. Kim ne derse desin, biz yanındayız" sözleriyle hocasını motive etti.

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Belotti’de ağır Roman!
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