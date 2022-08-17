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Giriş Tarihi: 17.8.2022 18:30

Antwerp maçı öncesi Medipol Başakşehir'den Mesut Özil açıklaması: "Bugünkü idmanı bekleyip..."

AA
Antwerp maçı öncesi Medipol Başakşehir’den Mesut Özil açıklaması: Bugünkü idmanı bekleyip...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Erdinç Sözer, Royal Antwerp maçındaki hedeflerinin kazanmak ve gruplara kalmak olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, bu maçtan iyi bir sonuç alarak deplasmana avantajlı çıkmak istediklerini söyledi.

Erdinç Sözer, takımın orta saha oyuncularından Berkay Özcan ile maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözer, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Yarın önümüzde yine çok önemli bir maç var. Antwerp çok köklü bir takım, bizim gibi pas oyunu oynuyorlar, organize bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Hocaları Bundesliga'da oynamış, hocalık yapmış, o yüzden oyun sistemlerini az bir şey biliyorum. Kuvvetli bir takıma karşı oynayacağız ama biz de kuvvetli bir takımız. Kuvvetli bir pas oyunumuz var. Her konuda takımı iyi hazırlayıp yarın iyi bir netice alarak deplasmana gitmek istiyoruz. Hedefimiz yarın maçı kazanmak, deplasmandan da iyi bir neticeyle dönerek tur atlamak. Kadromuz tam, takımımız çok istekli ve motive. Hedefimiz gruplara kalmak." ifadelerini kullandı.

Sözer, Mesut Özil'in UEFA listesine eklenmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Mesut'u listeye aldık, 4-5 haftadır çok iyi çalışıyor, çok istekli. Bugün idmanı bekleyip yarın duruma bakacağız. Ondan sonra hep beraber karar vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Berkay Özcan: "Gruplara kalmak istiyoruz"

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Berkay Özcan da karşılaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yarınki maç için iyi hazırlandık, çok süremiz yoktu. Pazartesi maç oynadık ama kadro derinliğimiz çok fazla, maçı kazanmak istiyoruz, çok önemli olduğunu biliyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Avrupa maçları hem bizim hem de ülke için çok önemli. Bunun bilinciyle sahaya çıkacağız."

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Antwerp maçı öncesi Medipol Başakşehir'den Mesut Özil açıklaması: "Bugünkü idmanı bekleyip..."
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