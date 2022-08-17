Beşiktaş’ta Tevfik Yamantürk divan kurulu başkanlığına aday oldu

Beşiktaş'ta 17 Eylül'de yapılacak Divan Başkanlık Seçimi öncesinde mevcut başkan Tevfik Yamantürk adaylığını düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Adaylığını açıkladıktan sonra konuşan Yamantürk, "İnşallah önce kulübümüz sonra da bizler için hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş kulübünün yabancılara satılmasından endişe duyduğunu ifade eden Yamantürk, "Kulüplerin milli olmaktan çıkacağını gördüğümüz için bu işlere soyunduk. Bu hal ve gidişat kulüplerin yerli ve milli olmaktan çıkacağını bize gösteriyor. O yüzden ben ve arkadaşlarım bu göreve talip olduk." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) düşmesi durumunda satın almak istediğini belirten iş insanı Ethem Sancak ile ilgili konuşan Yamantürk, "Ethem Sancak'ı yönetimin, disipline verdiğini duyduk. Ama bence önemli olan toplum, bu gibi insanları içine kabul ederken daha dikkatli olmalı. Kimin kayığına binerse onun küreğini çeken insanların Beşiktaş'ta yeri olmamalı. 'Bana Türk demeyin, ben Arap'ım, utanırım' deyip de arkasında aslan gibi Türk koruma polisiyle İstanbul'un ortasında dolaşan insanları Beşiktaş'ta yeri olmamalı. Burada ay-yıldız var, Arap bayrağı yok!" sözlerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da adaylığını açıklayan Yamantürk, "Hem özel hayatımda hem iş hayatımda yola çıktığım insanları değiştirmem. Bu yüzden geçen dönemki arkadaşlarımızla tekrar Beşiktaş Divan Başkanlığı'na adayız." bilgisini verdi.