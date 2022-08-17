Haber hattı

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Giriş Tarihi: 17.8.2022

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Önce kavga ettiler sonra sahaya çıktılar
Arjantin ekibi Boca Juniors'un iki oyuncusu Dario Benedetto ve Carlos Zambrano soyunma odası koridorlarında birbirine girdi. Racing maçının ilk yarısısonrasında yaşanan kavgayı polislerin güçlükle ayırdığı açıklandı. Benedetto'nun savunma oyuncularının daha iyisini yapması gerektiğini söylediği, Zambrano'nun da "O zaman sen de gol at" diye yanıt verdiği öğrenildi.

Irkçılık yapan taraftara 8 hafta hapis cezası
EURO 2020 finalindeki İngiltere-İtalya maçı sonrasında sosyal medyadan ırkçı mesaj paylaşan Hugh Laidlaw adlı taraftarın, mahkeme süreci tamamlandı. Penaltılara geçilen karşılaşmada, vuruşlardan faydalanamayan İngiliz futbolcular; Rashford, Saka ve Sancho hakkında nefret suçu işleyen 50 yaşındaki isme, bir yıl ertelemeli 8 hafta hapis cezası verildi. Ayrıca vergileriyle beraber yaklaşık 2 bin Sterlin de para ödenmesi kararı çıktı.

Paşa'da Uğurlu gitti ilk aday Şenol Can
Süper Lig'in ilk iki haftasında galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinin yönetimi, önceki gün Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık yenilginin ardından istifasını sunan 44 yaşındaki çalıştırıcının durumunu değerlendirip kararı onayladı. Kasımpaşa'da teknik direktörlük için ilk adayın Şenol Can olduğu öğrenilirken, anlaşmanın sağlanmasıyla resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Lacivertbeyazlılar, geride kalan sezona da aynı isimle start vermişti.

Gaziantep FK'ya 19'luk orta saha
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurhan Babuscu'yu kadrosuna kattı. Güney ekibi, yaptığı açıklamada oyuncuyla 4 yıllık anlaşmaya vardığını ifade etti. Onurhan'a, Gaziantep forması altında başarılar dilendi.

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