Haber hattı

Önce kavga ettilersonra sahaya çıktılar
Arjantinekibi Boca Juniors'un iki oyuncusu Dario Benedetto ve Carlos Zambrano soyunma odası koridorlarında birbirine girdi. Racing maçının ilk yarısısonrasında yaşanan kavgayı polislerin güçlükle ayırdığı açıklandı. Benedetto'nun savunma oyuncularınındaha iyisini yapması gerektiğini söylediği, Zambrano'nun da "O zaman sen de gol at" diye yanıt verdiği öğrenildi.
Irkçılık yapan taraftara8 hafta hapis cezası
EURO 2020 finalindeki İngiltere-İtalya maçı sonrasında sosyal medyadan ırkçı mesaj paylaşan Hugh Laidlaw adlı taraftarın, mahkeme süreci tamamlandı. Penaltılara geçilenkarşılaşmada,vuruşlardan faydalanamayanİngilizfutbolcular; Rashford, Sakave Sancho hakkında nefretsuçu işleyen 50 yaşındaki isme, bir yıl ertelemeli 8 hafta hapis cezası verildi. Ayrıca vergileriyle beraber yaklaşık 2 bin Sterlin de para ödenmesi kararı çıktı.
Paşa'da Uğurlu gittiilk aday Şenol Can
Süper Lig'in ilk iki haftasında galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinin yönetimi, önceki gün Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık yenilginin ardından istifasını sunan 44 yaşındaki çalıştırıcının durumunu değerlendirip kararı onayladı. Kasımpaşa'da teknik direktörlükiçin ilk adayın ŞenolCan olduğu öğrenilirken,anlaşmanınsağlanmasıylaresmi imzalarınatılacağı kaydedildi. Lacivertbeyazlılar, geride kalan sezona da aynı isimle start vermişti.
Gaziantep FK'ya19'luk orta saha
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker'de forma giyen 19 yaşındaki ortasaha oyuncusu OnurhanBabuscu'yu kadrosuna kattı. Güney ekibi, yaptığı açıklamada oyuncuyla 4 yıllık anlaşmaya vardığını ifade etti. Onurhan'a, Gaziantep forması altında başarılar dilendi.