Haber hattı

Arjantinekibi Boca Juniors'un iki oyuncusu Dario Benedetto ve Carlos Zambrano soyunma odası koridorlarında birbirine girdi. Racing maçının ilk yarısısonrasında yaşanan kavgayı polislerin güçlükle ayırdığı açıklandı. Benedetto'nungerektiğini söylediği, Zambrano'nun dadiye yanıt verdiği öğrenildi.EURO 2020 finalindeki İngiltere-İtalya maçı sonrasında sosyal medyadan ırkçı mesaj paylaşan Hugh Laidlaw adlı taraftarın, mahkeme süreci tamamlandı.50 yaşındaki isme, bir yıl ertelemeli 8 hafta hapis cezası verildi. Ayrıca vergileriyle beraber yaklaşık 2 bin Sterlin de para ödenmesi kararı çıktı.Süper Lig'in ilk iki haftasında galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinin yönetimi, önceki gün Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık yenilginin ardından istifasını sunan 44 yaşındaki çalıştırıcının durumunu değerlendirip kararı onayladı.Lacivertbeyazlılar, geride kalan sezona da aynı isimle start vermişti.Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker'de forma giyenkadrosuna kattı. Güney ekibi, yaptığı açıklamada oyuncuyla 4 yıllık anlaşmaya vardığını ifade etti. Onurhan'a, Gaziantep forması altında başarılar dilendi.