Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Jean Kouassi'ye tepki
Giriş Tarihi: 17.8.2022 14:20

Trabzonspor'da Jean Kouassi'ye tepki

İHA
Trabzonspor’da Jean Kouassi’ye tepki

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın FC Kopenhang takımına 2-1 mağlup olarak tur şansını Trabzon'a bırakan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'ya Jean Kouassi eleştirisi geldi.

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon devre arası gelmeden kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Kouassi, FC Kopenhag karşısında ortaya koyduğu etkisiz performans dikkat çekti. Hatayspor maçında sakatlanan ve kolunda kırık meydana gelen Edin Visca'nın yokluğunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans verdiği Kouassi'yi bu fırsatı değerlendiremedi ve yerini ikinci yarıda Djaniny'e bıraktı.

Bordo-mavili taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı oyuncuyu sosyal medya üzerinden yoğun eleştiriler geldi. Çok etkisiz bir oyun ortaya koyan ve kendisine gelen topları rakibe kaptıran oyuncu devre arasında oyundan alınırken, oyuna Kouassi ile başlayan Abdullah Avcı da eleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama!
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
Didim'deki tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Jean Kouassi'ye tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA