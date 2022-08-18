Medipol Başakşehir, sahasında Royal Antwerp’i konuk ediyor!

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, kazanarak avantaj yakalamak istiyor.
CANLI | BAŞAKŞEHİR 0-0 ROYAL ANTWERP
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Chouiar, Okaka, Serdar
Royal Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Frey, Ekkelenkamp
Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.
MESUT ÖZİL UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Antwerp karşısında giyecek.
İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.