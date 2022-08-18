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Giriş Tarihi: 18.8.2022 20:33

Medipol Başakşehir, sahasında Royal Antwerp’i konuk ediyor!

Medipol Başakşehir, sahasında Royal Antwerp’i konuk ediyor!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Belçika'nın Antwerp takımını konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetiyor.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, kazanarak avantaj yakalamak istiyor.

CANLI | BAŞAKŞEHİR 0-0 ROYAL ANTWERP

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Chouiar, Okaka, Serdar

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Frey, Ekkelenkamp

Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.

MESUT ÖZİL UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Antwerp karşısında giyecek.

İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

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Medipol Başakşehir, sahasında Royal Antwerp’i konuk ediyor!
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