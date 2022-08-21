Son dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ın El Ettifaq’a transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekibi El Ettifaq'a transfer olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Bu arada El Ettifaq Kulübü de Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıkan Tisserand, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.