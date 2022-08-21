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Giriş Tarihi: 21.8.2022 16:04 Son Güncelleme: 21.8.2022 16:46

Son dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ettifaq'a transfer olduğunu açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ın El Ettifaq’a transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ın Suudi Arabistan ekibi El Ettifaq'a transfer olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekibi El Ettifaq'a transfer olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Bu arada El Ettifaq Kulübü de Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıkan Tisserand, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

El Ettifaq Kulübü geçtiğimiz günlerde 2.5 milyon Euro transfer bedeliyle Trabzonspor'dan Berat Özdemir'i de kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE'DE 12. AYRILIK
29 yaşındaki Kongolu stoper, bu sezon Fenerbahçe'den Kim Min-Jae, Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan, Lamine Diack, Arda Kurtulan, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Samatta, Berke Özer ve Murat Sağlam'ın ardından takımdan ayrılan 12. isim oldu.

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Son dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ettifaq'a transfer olduğunu açıkladı
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