Son dakika transfer haberleri: Başakşehir, Bertrand Traore ile imzaladı! İlk sözleri...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Yıldız futbolcuya düzenlenen imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, transferden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Gümüşdağ açıklamasında, "Kendisine hayırlı olsun diyorum. İnşallah geçmişte yaşadığı başarıların daha iyisini burada yaşar. Aston Villa ile çok iyi ilişkimiz var. Traore kiralık olarak geldi ama niyetimiz daha sonra satın alma opsiyonu oluşturmak. İnşallah sezon sonu ailemize katmaya çalışacağız." dedi.

"KARİYERİM İÇİN BÜYÜK BİR TERCİH YAPTIM"

Traore ise sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi ve "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce hocamız ve arkadaşlarımla tanışıp sahaya çıkmak istiyorum. Baskı futbolun gerçeği. Önemli olan o baskıyı kaldırabilmek. Ben bunu çok seviyorum, baskı benim iyi futbol sergilemem için çok önemli. Başakşehir'i önceden biliyordum. PSG-Başakşehir maçını unutamıyorum. Kariyerim için büyük bir tercih yaptım. Gelmeden önce Eddie Newton ve Adebayor'dan olumlu bilgiler aldım. Burada olduğum için mutluyum. Emre Belözoğlu bana kendi sistemine uyacağını çok net şekilde ifade etti. Kendisine ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.