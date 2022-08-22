Tisserand için ittifak sağlandı!

F.Bahçe 2020-21 sezonunda Wolfsburg'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın satışı konusunda El İttifak ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncu da Suudi Arabistan ekibi ile yaptığı görüşmede teklifi kabul edince sarı-lacivertli kulüp, dün yaptığı açıklama ile futbolcusuna teşekkür edip, başarı diledi. Tisserand, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe bu transferlehem oyuncunun 1.5milyon Euro'luk maaşındankurtuldu hem de 3 milyonEuro bonservis elde etti.Ayrıca takımdaki yabancısayısı 20'ye düştü.