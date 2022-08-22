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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Tisserand için ittifak sağlandı!

Tisserand için ittifak sağlandı!
F.Bahçe 2020-21 sezonunda Wolfsburg'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın satışı konusunda El İttifak ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncu da Suudi Arabistan ekibi ile yaptığı görüşmede teklifi kabul edince sarı-lacivertli kulüp, dün yaptığı açıklama ile futbolcusuna teşekkür edip, başarı diledi. Tisserand, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe bu transferle hem oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk maaşından kurtuldu hem de 3 milyon Euro bonservis elde etti. Ayrıca takımdaki yabancı sayısı 20'ye düştü.

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Tisserand için ittifak sağlandı!
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