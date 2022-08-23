Manchester United - Liverpool maçı öncesi Ronaldo Jamie Carragher’ı görmezden geldi!

JAMIE CARRAGHER'I GÖRMEZDEN GELDİ

Ronaldo, önce Manchester United efsanesi olan Gary Neville'i selamladı. Daha sonra Jamie Carragher'ın el uzatmasına rağmen onu görmezden gelerek Roy Keane selam verdi. Canlı yayınlanan o anlarda geceye damga vurdu.