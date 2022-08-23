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Giriş Tarihi: 23.8.2022 13:05 Son Güncelleme: 23.8.2022 13:06

Manchester United - Liverpool maçı öncesi Ronaldo Jamie Carragher'ı görmezden geldi!

Manchester United - Liverpool maçı öncesi Ronaldo Jamie Carragher’ı görmezden geldi!

Premier Lig'de Manchester United dün Liverpool'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Takımın yıldızı Cristiano Ronaldo dünkü maça yedek başladı ve 86. dakikada oyuna dahil oldu. Geceye damga vuran olay ise Ronaldo'nun maç öncesinde Liverpool'un eski oyuncusu olan Jamie Carragher ile yaşadığı anlar oldu.

Premier Lig'de ilk maçını kaybederek taraftarını şoka uğratan Manchester United, dün ezeli rakibi Liverpool'u konuk etti. Zorlu maçı Sancho ve Rashford'un golleriyle 2-1 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar ligdeki ilk galibiyetini aldı.

RONALDO'NUN HAREKETİ GECEYE DAMGA VURDU

İngiliz medyası Manchester United takımının yeniden revize edilmesini yazarken takımın yıldızı olan Ronaldo'ya eleştirilerde bulunmaya devam ediyor. Maç öncesi Portekizli yıldızın yaptığı bir hareket geceye damga vurdu.

Cristiano Ronaldo, Liverpool maçı öncesinde eski Liverpool'lu oyuncu ve aynı zamanda Sky Sports yorumcusu olan Jamie Carragher'ı protesto etti. Ronaldo, saha kenarındaki yorumcuların yanına gelerek selam verdi.

JAMIE CARRAGHER'I GÖRMEZDEN GELDİ

Ronaldo, önce Manchester United efsanesi olan Gary Neville'i selamladı. Daha sonra Jamie Carragher'ın el uzatmasına rağmen onu görmezden gelerek Roy Keane selam verdi. Canlı yayınlanan o anlarda geceye damga vurdu.

JAMIE CARRAGHER: MANCHESTER UNITED'IN RONALDO'YA İHTİYACI YOK

Sky Sports yorumcusu ve Liverpool'un eski efsanesi olan İngiliz oyuncu Jamie Carragher, geçtiğimiz sezon Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo için "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" eleştirisini yapmıştı.

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Manchester United - Liverpool maçı öncesi Ronaldo Jamie Carragher'ı görmezden geldi!
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