Manchester United - Liverpool maçı öncesi Ronaldo Jamie Carragher’ı görmezden geldi!

Premier Lig'de ilk maçını kaybederek taraftarını şoka uğratan Manchester United, dün ezeli rakibi Liverpool'u konuk etti. Zorlu maçı Sancho ve Rashford'un golleriyle 2-1 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar ligdeki ilk galibiyetini aldı.
RONALDO'NUN HAREKETİ GECEYE DAMGA VURDU
İngiliz medyası Manchester United takımının yeniden revize edilmesini yazarken takımın yıldızı olan Ronaldo'ya eleştirilerde bulunmaya devam ediyor. Maç öncesi Portekizli yıldızın yaptığı bir hareket geceye damga vurdu.
JAMIE CARRAGHER'I GÖRMEZDEN GELDİ
Ronaldo, önce Manchester United efsanesi olan Gary Neville'i selamladı. Daha sonra Jamie Carragher'ın el uzatmasına rağmen onu görmezden gelerek Roy Keane selam verdi. Canlı yayınlanan o anlarda geceye damga vurdu.
JAMIE CARRAGHER: MANCHESTER UNITED'IN RONALDO'YA İHTİYACI YOK
Sky Sports yorumcusu ve Liverpool'un eski efsanesi olan İngiliz oyuncu Jamie Carragher, geçtiğimiz sezon Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo için "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" eleştirisini yapmıştı.