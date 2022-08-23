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Giriş Tarihi: 23.8.2022 15:46

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fisayo Dele-Bashiru hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Fisayo Dele-Bashiru hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Sheffield Wednesday forması giyen 21 yaşındaki orta saha Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , sürpriz bir isme yönelmiş durumda. Siyah-Beyazlıların orta sahaya yapmayı planladığı takviye adına Sheffield Wednesday'den Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendikleri belirtildi.

The Star, yaz transfer döneminde birçok takımın ilgisini çeken Dele-Bashiru için devreye giren son takımın Beşiktaş olduğunu belirtti. Sheffield Wednesday, oyuncuyu satmak istemese de Haziran 2023'te bitecek sözleşmesi nedeniyle bu ihtimalin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Süper Lig 'den bir talip daha

Türkiye'den Dele-Bashiru ile ilgilenen tek takım Beşiktaş değil. Antalyaspor'un da 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istediği aktarılıyor. İngiltere'den ise Championship ekibi Bristol City, Dele-Bashiru'nun takımdaki durumunu takip ediyor.

Hamburg doğumlu orta saha, Manchester City'nin altyapısında yetiştikten sonra 2020'de Sheffield Wednesday'e transfer olmuştu. O tarihten bu yana Sheffield Wednesday forması giyen genç oyuncu; bu sezon League One'da henüz çıktığı 3 maçta 2 gol atmayı başardı. (Fanatik)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fisayo Dele-Bashiru hamlesi!
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