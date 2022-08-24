Burak Yılmaz hocalığa başladı

başında 2 sene futbolculuk, 3 sezon da hocalık için Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz, teknik adamlığa erken soyundu. Voetbal International'in haberine göre;Yeni teknik direktör gelene kadar idmanda arkadaşlarını yönlendirecek olan Burak'ın, takımın başına geçecek hocayı da seçmesinin beklendiği vurgulandı. Golleriyle Sittard'ı ayakta tutmaya çalışan Burak, ilk üç haftada 2 kez ağları sarsmasına karşın takımına puan kazandıramadı.