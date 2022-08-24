Burak Yılmaz hocalığa başladı

Sezon başında 2 sene futbolculuk, 3 sezon da hocalık için Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz, teknik adamlığa erken soyundu. Voetbal International'in haberine göre; Hollanda ekibikötü sonuçlar nedeniyle Sjors Ultee'nin görevineson verdi. Takım dünkü antrenmanı37 yaşındaki milli futbolcunun yönetimindegerçekleştirdi. Yeni teknik direktör gelene kadar idmanda arkadaşlarını yönlendirecek olan Burak'ın, takımın başına geçecek hocayı da seçmesinin beklendiği vurgulandı. Golleriyle Sittard'ı ayakta tutmaya çalışan Burak, ilk üç haftada 2 kez ağları sarsmasına karşın takımına puan kazandıramadı.