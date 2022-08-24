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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Burak Yılmaz hocalığa başladı

Burak Yılmaz hocalığa başladı
Sezon başında 2 sene futbolculuk, 3 sezon da hocalık için Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz, teknik adamlığa erken soyundu. Voetbal International'in haberine göre; Hollanda ekibi kötü sonuçlar nedeniyle Sjors Ultee'nin görevine son verdi. Takım dünkü antrenmanı 37 yaşındaki milli futbolcunun yönetiminde gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör gelene kadar idmanda arkadaşlarını yönlendirecek olan Burak'ın, takımın başına geçecek hocayı da seçmesinin beklendiği vurgulandı. Golleriyle Sittard'ı ayakta tutmaya çalışan Burak, ilk üç haftada 2 kez ağları sarsmasına karşın takımına puan kazandıramadı.

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Burak Yılmaz hocalığa başladı
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