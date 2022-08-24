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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:48 Son Güncelleme: 24.8.2022 16:50

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha kazandırdı

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’a 1 milyon Euro daha kazandırdı

Trabzonspor, 2019 yılında Fransız ekibi Lille'e satarak kasasına 17,5 milyon Euro koyduğu milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan yeni bir gelir elde etti.

Trabzonspor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bedelle Ligue 1 ekibi Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor. 25 yaşındaki yıldız orta saha Karadeniz ekibinden Fransız kulübüne 16 milyon 500 bin Euro ve Edgar Ie karşılığında transfer olmuştu.

Sonraki sezonlarda 25 maça daha çıkan Yusuf, bu değerini 17 milyon 500 bin Euro'ya çıkartmıştı. 61 Saat'te yer alan habere göre; oyuncunun sözleşmesinde bilinmeyen bir bonus maddesinin olduğu daha öğrenildi.

1 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI
Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde yer alan maddede "2022-23 yılında bir maçta 11 çıkıp 45 dakikadan daha fazla oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro ödenir" maddesi olduğu ortaya çıktı. Buna göre PSG maçında ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı 58 dakika sahada kaldı ve Bordo Mavililer 1 milyon Euro (18 milyon TL) daha kasasına koymuş oldu. (Ajansspor)

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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha kazandırdı
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