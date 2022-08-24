Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’a 1 milyon Euro daha kazandırdı

Trabzonspor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bedelle Ligue 1 ekibi Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor. 25 yaşındaki yıldız orta saha Karadeniz ekibinden Fransız kulübüne 16 milyon 500 bin Euro ve Edgar Ie karşılığında transfer olmuştu.

Sonraki sezonlarda 25 maça daha çıkan Yusuf, bu değerini 17 milyon 500 bin Euro'ya çıkartmıştı. 61 Saat'te yer alan habere göre; oyuncunun sözleşmesinde bilinmeyen bir bonus maddesinin olduğu daha öğrenildi.