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Giriş Tarihi: 25.8.2022 22:00 Son Güncelleme: 25.8.2022 22:07

Son dakika: Medipol Başakşehir Belçika'da tur peşinde! Antwerp - Başakşehir | CANLI

Son dakika: Medipol Başakşehir Belçika’da tur peşinde! Antwerp - Başakşehir | CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turunda 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e konuk oluyor. Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayan mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetiyor.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Antwerp takımına konuk oluyor. Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayan mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetiyor. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanıyor.

ANTWERP 0-1 BAŞAKŞEHİR | CANLI ANLATIM

8' Berkay Özcan

İLK 11'LER

ANTWERP: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyiyor. Royal Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens bu karşılaşmada takımındaki yerini alamıyor.

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Son dakika: Medipol Başakşehir Belçika'da tur peşinde! Antwerp - Başakşehir | CANLI
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