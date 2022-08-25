Turla dön Başakşehır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff rövanş maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 1-1 berabere kaldıkları rakibini elerse 2.9 milyon Euro'yu da kasasına koyacak. Kazananın tur atlayacağı maçta beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, turu geçen takımı penaltı atışları belirleyecek. Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında altıncı kez boy gösterecek. İstanbul ekibi bu süreçte yenilgi