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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Trabzon-G.Saray Ali Palabıyık’ın

Trabzon-G.Saray Ali Palabıyık’ın
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sezonun ilk büyük buluşması olan Trabzonspor-G.Saray karşılaşmasına Ali Palabıyık atandı. Asıl mesleği öğretmenlik olan 41 yaşındaki Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Burak Şeker ise mücadelenin dördüncü hakemliğini üstlenecek. Palabıyık, ligde geride kalan ilk 3 haftada sadece Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-0 yendiği karşılaşmada düdük çaldı. Avrupa'da 14 Haziran'da Ukrayna-İrlanda Uluslar Ligi maçını, 10 Ağustos'ta da Guimaraes-H.Split Konferans Ligi eleme mücadelesini yönetti. Dün de yine Konferans Ligi'nde Fehervar- Köln karşılaşmasında görev aldı.

BİR GÖRÜŞ
AHMET ÇAKAR
Umarım Palabıyık dersini almıştır!
Bu çok yaman bir çelişkidir… Türk hakemliğini, kimlerin yönettiğinin en açık göstergesidir. Çok uzun zaman geçmedi, 8 Mart hakem operasyonunda Ali Palabıyık lav edilmişti. Tıpkı Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve diğerleri gibi. Çünkü intikam, kompleks ve birkaç kulüp başkanının kucağında oturan adamlar bu kararı vermişti. Peki ne değişti? 3-4 ay önce Türk futbolunu ve hakemliğini yönetenlere göre Ali Palabıyık hakem filan değildi. Ama pazar günü itibariyle Türkiye'nin en önemli maçında görev alacak. İşte Türk futbolunun neden geri gittiğini, niye rezil-rüsva olduğunu kanıtlayan bir durum.
Gelelim maça; Ali Palabıyık iyi hakem… Biz bu yazıyı yazarken akşamında Avrupa'da maç yönetti. Zaten Cüneyt ile Fırat'ın hakemliği bırakmasından dolayı meydan 3-5 hakeme kaldı. Pazar günkü maç çok kritik. Trabzon darbeli, Şampiyonlar Ligi'ne de giremedi. Galatasaray, ite-kaka Gomis'in kıyaklarıyla yürüyor. Yenilen büyük problem yaşar. Bu durumda da Ali Palabıyık'a büyük iş düşüyor. Umarım geçmiş yıllarından ders almıştır. Kıyakçılığın sonunun ayakçılık olduğunu öğrenmiştir. Futbolculara cilve yapmanın ona hiçbir şey kazandırmadığını anlamıştır. Hep derler; çık gördüğünü çal… Zaten elinde VAR gibi önemli bir teknoloji mevcut. Yanlış veya eksik VAR'dan dönebiliyor. O halde renklere bakma, çık maçını yönet.

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