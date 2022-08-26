Trabzon-G.Saray Ali Palabıyık’ın

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sezonun ilk büyük buluşması olanatandı. Asıl mesleği öğretmenlik olan 41 yaşındaki Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak.Avrupa'da 14 Haziran'da Ukrayna-İrlanda Uluslar Ligi maçını, 10 Ağustos'ta da Guimaraes-H.Split Konferans Ligi eleme mücadelesini yönetti. Dün de yine Konferans Ligi'nde Fehervar- Köln karşılaşmasında görev aldı.AHMET ÇAKARUmarım Palabıyık dersini almıştır!çok yaman bir çelişkidir… Türk hakemliğini, kimlerin yönettiğinin en açık göstergesidir. Çok uzun zaman geçmedi, 8 Mart hakem operasyonunda Ali Palabıyık lav edilmişti. Tıpkıve diğerleri gibi. Çünkü intikam, kompleks ve birkaç kulüp başkanının kucağında oturan adamlar bu kararı vermişti.3-4 ay önce Türk futbolunu ve hakemliğini yönetenlere göre Ali Palabıyık hakem filan değildi. Ama pazar günü itibariyle Türkiye'nin en önemli maçında görev alacak. İşte Türk futbolunun neden geri gittiğini, niye rezil-rüsva olduğunu kanıtlayan bir durum.Biz bu yazıyı yazarken akşamındaAvrupa'da maç yönetti. Zaten Cüneyt ileFırat'ın hakemliği bırakmasından dolayı meydan3-5 hakeme kaldı. Pazar günkü maç çok kritik.Trabzon darbeli, Şampiyonlar Ligi'ne de giremedi.Galatasaray, ite-kaka Gomis'in kıyaklarıylayürüyor.Bu durumda da Ali Palabıyık'a büyük iş düşüyor.Umarım geçmiş yıllarından ders almıştır.Kıyakçılığın sonunun ayakçılık olduğunu öğrenmiştir.Zaten elindeVAR gibi önemli bir teknoloji mevcut. Yanlışveya eksik VAR'dan dönebiliyor. O halde renklerebakma, çık maçını yönet.