Trabzon-G.Saray Ali Palabıyık’ın

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sezonun ilk büyük buluşması olan Trabzonspor-G.Saray karşılaşmasınaAli Palabıyık atandı. Asıl mesleği öğretmenlik olan 41 yaşındaki Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Burak Şeker ise mücadelenin dördüncühakemliğini üstlenecek. Palabıyık,ligde geride kalan ilk 3 haftada sadeceBaşakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-0 yendiğikarşılaşmada düdük çaldı. Avrupa'da 14 Haziran'da Ukrayna-İrlanda Uluslar Ligi maçını, 10 Ağustos'ta da Guimaraes-H.Split Konferans Ligi eleme mücadelesini yönetti. Dün de yine Konferans Ligi'nde Fehervar- Köln karşılaşmasında görev aldı.
BİR GÖRÜŞ
AHMET ÇAKAR
Umarım Palabıyık dersini almıştır! Bu çok yaman bir çelişkidir… Türk hakemliğini, kimlerin yönettiğinin en açık göstergesidir. Çok uzun zaman geçmedi, 8 Mart hakem operasyonunda Ali Palabıyık lav edilmişti. Tıpkı Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, HüseyinGöçek ve diğerleri gibi. Çünkü intikam, kompleks ve birkaç kulüp başkanının kucağında oturan adamlar bu kararı vermişti. Peki ne değişti? 3-4 ay önce Türk futbolunu ve hakemliğini yönetenlere göre Ali Palabıyık hakem filan değildi. Ama pazar günü itibariyle Türkiye'nin en önemli maçında görev alacak. İşte Türk futbolunun neden geri gittiğini, niye rezil-rüsva olduğunu kanıtlayan bir durum. Gelelim maça; Ali Palabıyık iyihakem… Biz bu yazıyı yazarken akşamındaAvrupa'da maç yönetti. Zaten Cüneyt ileFırat'ın hakemliği bırakmasından dolayı meydan3-5 hakeme kaldı. Pazar günkü maç çok kritik.Trabzon darbeli, Şampiyonlar Ligi'ne de giremedi.Galatasaray, ite-kaka Gomis'in kıyaklarıylayürüyor. Yenilen büyük problem yaşar.Bu durumda da Ali Palabıyık'a büyük iş düşüyor.Umarım geçmiş yıllarından ders almıştır.Kıyakçılığın sonunun ayakçılık olduğunu öğrenmiştir.Futbolculara cilve yapmanın onahiçbir şey kazandırmadığını anlamıştır.Hep derler; çık gördüğünü çal… Zaten elindeVAR gibi önemli bir teknoloji mevcut. Yanlışveya eksik VAR'dan dönebiliyor. O halde renklerebakma, çık maçını yönet.