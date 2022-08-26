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Giriş Tarihi: 26.8.2022 15:49 Son Güncelleme: 26.8.2022 16:15

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kuralar çekildi! İşte Başakşehir ve Sivasspor’un rakipleri

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. İşte UEFA Konferans Ligi grupları ve temsilcilerimizin rakipleri....

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ:

A GRUBU: BAŞAKŞEHİR, Fiorentina, Hearts, RFS Riga

B GRUBU: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

C GRUBU: Villarreal, Be'er Sheva, Austria Wien, Dnipro

D GRUBU: Partizan, Köln, Nice, Lech Poznan

E GRUBU: Alkmaar, Limassol, Vaduz, Dnipro

F GRUBU: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens

G GRUBU: Slavia Prag, Cluj, SİVASSPOR, Ballkani

H GRUBU: Basel, Sloven Bratislava, Zalgiris Vilnius, Slovacko

TORBALAR

1. Torba: Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham

2. Torba: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec

3. Torba: Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

4. Torba: Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani

VOLKAN DEMİREL ÇEKTİ!

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimini, eski milli kalecimiz Volkan Demirel yaptı.



İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:

"Sevilla maçından sonra yaşadığım mutluluğu belki sadece çocuğum olduğunda yaşadım. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz."

"Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik."

"Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar."

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri
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