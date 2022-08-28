17 yıl sonra gelen zafer!

İstansulspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u, Ethemi’nin harika frikiğiyle devirip 17 yıl sonra çıktığı Süper Lig’de ilk golünü atıp ilk galibiyet sevinci yaşadı
İlk üç haftada yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor ile oynadığı maçlardan gol atamayan ve puan alamayan İstanbulspor, Akdeniz'de kozlaranı paylaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 46.dakikasında sahneye Valon Ethemi çıktı. Makedon oyuncu, kazanılan serbest vuruşta harika bir şutla topu ağlarla buluşturdu ve İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. 86'da Abazaj'ın ceza sahası içinde Yusuf'a yaptığı hareket sonrası penaltı kararı çıktı. Candeias'ın kullandığıatışı kaleciDavid Jensenkurtardı. İstanbul ekibi 17 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı başardı.