Büyük gala!

10 MADDEDE TRABZONSPOR



ŞUT YAĞMURU YAŞANACAK!

1-ABDULLAH Avcı ilk iş olarak oyuncuları Kopenhag maçı sonrası zihinsel olarak rahatlatmak adına motivasyon konuşmaları yaptı.

2-SAKATLIĞI nedeniyle forma giymesi zor olan Uğurcan Çakır'ın yerine sahaya çıkacak olan Muhammet Taha ile teknik direktör Avcı özel bir görüşme yaptı.

3-BORDO-MAViLi taraftarlar maça çok farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.

Tribünlerden takıma tam destek gelecek.

4-ABDULLAH Avcı 11'i büyük oranda belirledi.

Avcı'nın karar veremediği noktalardan birisi stoperde Bartra'nın yanındaki isim. Tecrübeli hoca, bu mevkide Vitor Hugo ile Denswil arasında gidip geliyor.

5-HAMSiK'iN yokluğunda orta sahada sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde Bakasetas'ın da kasık bölgesindeki kısmi ağrılar devam ediyor.

6-GALATASARAY maçı öncesi antrenmanda daha fazla şut çalışması yapıldı.

Son haftalarda daha çok kenar ortaları üzerine yoğunlaşan Trabzonsporlu oyuncular, G.Saray karşısında daha çok dikine gidecek ve kaleye bol bol şut çekecek.

7-HÜCUM hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları sürerken mevcut oyuncuların da kendilerine çeki düzen vermesi için uyarılarda bulunuldu.

8-TRABZON orta sahayı daha kalabalık tutarak rakibin buradan pozisyon bulmasını engellemeye çalışacak. Ayrıca kanat oyuncuları da top rakipteyken takım savunmasına yardım edecek.

9-TEKNiK ekip, oyunculardan taraftarlarla senkronizasyona girmelerini ve sürekli iletişim halinde kalıp onları da saha içine çekmeye çalışmalarını istedi.

10-YEDEK kulübesinin etkisinin fazla olacağını düşünen Abdullah Avcı, Lahtimi başta olmak üzere kenardan farklı hamleler de yapacak.







ÜST ÜSTE HIÇ YENİLMEDİ

ABDULLAH Avcı yönetiminde Trabzon, geride kalan 73 maçta Süper Lig'de üst üste iki kez hiç yenilmedi. Karadeniz ekibi son maçında deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmuştu.



FIRTINA'YA UĞURCAN ŞOKU

TRABZONSPOR'DA Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. Son iki maçta karnındaki ağrılar nedeniyle iğneyle oynayan 26 yaşındaki kalecinin çekilen MR'ında sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildi. Milli file bekçisinin bugün forma giymesi oldukça zor... Uğurcan oynamazsa Galatasaray karşısında kaleyi 21 yaşındaki Muhammet Taha Tepe koruyacak. Genç eldiven ilk kez Süper Lig maçına çıkacak.

Son 6 mücadeleye Trabzon damgası!

BORDO-MAVILILERIN son yıllarda sarı-kırmızılı takıma karşı sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Son 6 lig maçı mercek altına alındığında Trabzonspor, Aralık 2020'deki 2-0'lık mağlubiyet dışında 3 beraberlik ve 2 galibiyet ile sahadan ayrıldı. Bu arada Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında en az iki kez konuk ettiği rakipler arasında iç sahada yenemediği iki takımdan biri olan Aslan'ı bu kez avlamak istiyor.

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10 MADDEDE G.SARAY



KEREM&YUNUS GÖREVE HAZIR

1-GİRESUNSPOR yenilgisini Ümraniyespor galibiyetiyle unutan Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularını iki gün izinle ödüllendirdi.

2-PAZARTESİ günü Florya'da toplanan sarı- kırmızılı takım, Trabzonspor hazırlıklarına çift idmanla başladı.

3-ÜMRANİYESPOR maçında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalan Buruk, Emre Akbaba-Mertens değişikliği yapmaya karar verdi.

4-MUSLERA'NIN önünde yine Sacha Boey- Nelsson-Abdülkerim- Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezini Torreira ile Sergio Oliveira oluşturacak. Yunus ve Kerem kenarda, Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta oynayacak.

5-MERTENS'E göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak Berkan Kutlu, Emre Akbaba ve Bafetimbi Gomis'i kullanacak.

6-BURUK ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı motive etti.

7-SAKATLIĞI geçmeyen Midtsjö dışında eksik yok. Trabzonspor karşısında sağ bekte formda Boey devam edecek.

8-TRABZON'UN bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'daki maçlarını analiz eden sarı-kırmızılı teknik heyet, savunmasında merkezi kapatmaya öncelik verecek. Bordo-mavili ekibi kanat ortalarına zorlayacak.

9-SARI-KIRMIZILILAR, bordo-mavili takımın defansında vereceği boşluklardan da iki kanatta Kerem ve Yunus'tan faydalanmaya çalışacak.

10-VAN Aanholt, Abdülkerim, Kerem ve Seferovic'in göstereceği performans, sarı-kırmızılı kulübün transfer stratejisini şekillendirecek.

Stoper, sol bek, kenar ve forvet hamlesi yapacak Galatasaray, Trabzon'daki oyuna göre ilk 11 ya da kulübeye takviyeye karar verecek.



BURUK SİFTAH PEŞİNDE

OKAN Buruk, Süper Lig kariyerinde dış sahada karşı karşıya geldiği Abdullah Avcı'ya karşı hiç kazanamadı. 48 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



KAPTAN MUSLERA'NIN EN ZORLU RAKİBİ!

2011-12 sezonundan bu yana G.Saray forması giyen Fernando Muslera'yı en çok Trabzonspor üzdü. Uruguaylı file bekçisinin lig kariyerinde en çok gol yediği rakibi 21 maçta 26 gol ile Trabzonspor.

3 sezondur yıkılmıyor

G.Saray, bordo-mavili takıma konuk olduğu son 3 karşılaşmada ise yenilgiyi unuttu. Aslan son 3 sezondur 1 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılırken seriyi 4 sezona çıkarmak istiyor.



15 GALİBİYETLE ASLAN ÖNDE

TÜRK futbolunun iki dev ekibi 134. kez karşı karşıya gelecek. 1974-75 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette 59 kez G.Saray kazanırken 44 maçı bordo-mavililer önde tamamladı, 30 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Aslan 174 gol bulurken Karadeniz ekibi ise 151 golle yanıt verdi