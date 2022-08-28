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Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:11

CSKA Moskova, Alanyaspor'dan Fatih Aksoy'u istiyor

CSKA Moskova, Alanyaspor’dan Fatih Aksoy’u istiyor

Alanyaspor'da forması giyen Fatih Aksoy için Rus ekibi CSKA Moskova transfer teklifi yaptı. Fatih Aksoy daha önce Beşiktaş ve Sivasspor'da da oynamıştı.

Spor Toto Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor'da Fatih Aksoy gelişmesi yaşandı. Rusya Ligi'nin güçlü ekibi CSKA Moskova, Fatih için Akdeniz temsilcisinin kapısını çaldı.

CSKA Moskova, Alanyaspor'a Fatih Aksoy için 500 bin Euro kiralama bedeli, 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu (zorunlu değil) şeklinde resmi teklif yaptı.

Kariyerinde Beşiktaş, Sivasspor ve Alanyaspor gibi takımlar bulunan 24 yaşındaki savunmacı, Alanya'da forma giydiği 69 maçta 3 gol ile 4 asist yaptı ve 7 gole katkı sundu. (Ajansspor)

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CSKA Moskova, Alanyaspor'dan Fatih Aksoy'u istiyor
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