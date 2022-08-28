Kasımpaşa ligde puanla tanıştı! Hatayspor’da büyük kayıp...

KASIMPAŞA PUANLA TANIŞTI

Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk puanlarıyla tanıştı. Süper Lig'de ilk 2 haftayı puansız geçtikten sonra teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar, Şenol Can yönetiminde çıktığı ilk maçta Giresunspor'a da deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Kasımpaşa, Şenol Can yönetiminde oynadığı 2 maçını kazanarak bu sezon ilk kez galip gelme sevinci yaşadı. Ayrıca, sezonun ilk 3 haftasında gol atamayan lacivert-beyazlılar, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.