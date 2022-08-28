Murat Sancak’tan Montella - Balotelli açıklaması

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR"

Güney ekibinin Başkanı Murat Sancak ise konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sancak, "Boşverin, galibiyetin zevkini çıkartın, her şey göründüğü gibi değildir, bir şey varsa biz çözeriz, kendinizi yormayın" ifadesini kullandı.