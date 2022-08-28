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Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:15 Son Güncelleme: 28.8.2022 14:25

Murat Sancak'tan Montella - Balotelli açıklaması

Murat Sancak’tan Montella - Balotelli açıklaması

Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maça Vincenzo Montella & Mario Balotelli gerginliği damgasını vurdu. Güney ekibinin başkanı Murat Sancak, maçın ardından konu hakkında yorum yaptı.

Süper Lig 'de dün akşama Vincenzo Montella & Mario Balotelli tartışması gündemini vurdu. Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u Kevin Rodrigues'in golüyle 1-0 yendiği maçın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Montella'yı Adana Demirsporlu diğer oyuncular sakinleştirmekte güçlük çekti.

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR"
Güney ekibinin Başkanı Murat Sancak ise konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sancak, "Boşverin, galibiyetin zevkini çıkartın, her şey göründüğü gibi değildir, bir şey varsa biz çözeriz, kendinizi yormayın" ifadesini kullandı.

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Murat Sancak'tan Montella - Balotelli açıklaması
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