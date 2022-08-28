Yüksek gerilim!

Maçtan sonra teknik direktör Montella ile Balotelli arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların birbirlerini tebrik ettiği sırada ikili arasında bir diyalog oluştu.Diğer futbolcuların araya girmesiyle İtalyan hoca zor sakinleştirildi. Montella,diye konuştu.ige ikide iki ile başlayan ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 yenerek bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti.49. dakikada ağları havalandıran Onyekuru'nun golü ise VAR kararıyla ofsayta takıldı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor son üç maçını da aynı skorlarla (1-0) kaybetti. İstanbul ekibi