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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Yüksek gerilim!

Yüksek gerilim!
Maçtan sonra teknik direktör Montella ile Balotelli arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların birbirlerini tebrik ettiği sırada ikili arasında bir diyalog oluştu. Ardından Montella, Balotelli'nin üzerine sinirli bir şekilde yürüdü. Diğer futbolcuların araya girmesiyle İtalyan hoca zor sakinleştirildi. Montella, "O benim beklentilerimin altında kaldı, maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir" diye konuştu.

DEMİR'E TEK YUMRUK YETTİ
Lige ikide iki ile başlayan ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 yenerek bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti. Mavi Şimşekler'e 3 puanı getiren tek golü 6. dakikada Ndiaye'in pasında Kevin Rodrigues'in attığı gol getirdi. 49. dakikada ağları havalandıran Onyekuru'nun golü ise VAR kararıyla ofsayta takıldı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor son üç maçını da aynı skorlarla (1-0) kaybetti. İstanbul ekibi tek puanını ise ilk maçta 3-3'lük Fenerbahçe beraberliği ile aldı.

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