Yüksek gerilim!

Maçtan sonra teknik direktör Montella ile Balotelli arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların birbirlerini tebrik ettiği sırada ikili arasında bir diyalog oluştu. ArdındanMontella, Balotelli'nin üzerinesinirli bir şekilde yürüdü. Diğer futbolcuların araya girmesiyle İtalyan hoca zor sakinleştirildi. Montella, "O benim beklentileriminaltında kaldı, maçınsonunda böyle gerginliklerolabilir" diye konuştu.
DEMİR'E TEK YUMRUK YETTİ Lige ikide iki ile başlayan ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 yenerek bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti. Mavi Şimşekler'e 3 puanıgetiren tek golü 6. dakikada Ndiaye'inpasında Kevin Rodrigues'in attığı golgetirdi. 49. dakikada ağları havalandıran Onyekuru'nun golü ise VAR kararıyla ofsayta takıldı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor son üç maçını da aynı skorlarla (1-0) kaybetti. İstanbul ekibi tek puanını ise ilk maçta3-3'lük Fenerbahçe beraberliği ile aldı.