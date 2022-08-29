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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:41

Halil Dervişoğlu'nu Birmingham, Norwich City, Burnley istiyor

Halil Dervişoğlu’nu Birmingham, Norwich City, Burnley istiyor

Brentford forması giyen ve Hull City'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Halil Dervişoğlu'na Championship'ten 3 talip çıktı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'na Championship'ten talip çıktı. İngiliz takımlarından Birmingham, Norwich City ve Burnley, Halil'i transfer etmek için harekete geçti. Bilindiği üzere 22 yaşındaki santrforun Hull City'ye transferi imza aşamasında gerçekleşmemişti.

Halil Dervişoğlu'nun babası ve menajeri Muzaffer Dervişoğlu, "Hull City olmadı. Sevgili başkan Acun Ilıcalı ve Şota Hocamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Brentford ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Halil Dervişoğlu, son 1.5 sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti. Dervişoğlu sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 45 maçta 8 gol ile 3 asist yaptı ve 11 gole katkı sundu. (Ajansspor)

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Halil Dervişoğlu'nu Birmingham, Norwich City, Burnley istiyor
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