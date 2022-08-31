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Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:34

Al Nassr başkanından ilginç yalanlama! "Yemin ederim hiçbir temasımız yok"

Al Nassr başkanından ilginç yalanlama! Yemin ederim hiçbir temasımız yok

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın Pjanic'le ilgilendiği iddiası sonucu başkandan ilginç bir yalanlama geldi. İşte tüm detaylar...

Suudi Arabistan basınında, Al Nassr'ın oyuncuyla ilgilendiğine dair haberlerin çıkmasının ardından kulüp başkanı Musalli Al-Muammar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YEMİN EDERİM BARCELONA İLE TEMASIMIZ YOK"

Musalli Al-Muammar, Pjanic iddialarını yalanladı. Başkan açıklamasında, "Uyandım ve telefonuma 324 mesaj geldi. Yemin ederim Barcelona ile hiçbir temasımız yok ve yemin ederim Pjanic konusunda hiçbir ilgimiz yok. Takımımız takviyeleri yaptı, sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor." diye konuştu.

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Al Nassr başkanından ilginç yalanlama! "Yemin ederim hiçbir temasımız yok"
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