Arda Turan futbolu bırakma kararı aldı!

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli figürlerinden Arda Turan 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Geçen sezon sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Arda bu sezon herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

ÖZEL KLİPLE AÇIKLAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan deneyimli futbolcu, kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda futbola veda ettiğini şu anda hazırlık aşamasında olan özel bir kliple duyuracak.