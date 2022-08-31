‘Valencia’nın reaksiyonu şiddetli, kırmızı doğru’

kararıyla bir ilk gerçekleşti. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ile MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, beIN Sports'ta 4. haftanın tartışılan pozisyonlarını değerlendirdi. Alanya-İstanbulspor maçının 66. dakikasında İstanbulsporlu futbolcunun eline çarpan top için,yorumu yapıldı. Trabzon-G.Saray mücadelesinde Larsen'in eline çarpan top için Ilgaz,dedi. Boey'in eline çarpan top hakkında ise Dallas,tespitini yaptı. Konya-F.Bahçe maçında Valencia'nın, ayağıyla Adil'e yaptığı hareket için de Dallas, "Hakem (Arda Kardeşler) bir şeyler olduğunu fark ediyor ve sürekli olarak aynı yere bakmaya başlıyor. Bir oyuncu diğerini itmiş olabilir ama diğerinin vermiş olduğu reaksiyon şiddetli ve doğal olarak kırmızı kart görmesi doğru" dedi