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Giriş Tarihi: 31.8.2022

‘Valencia’nın reaksiyonu şiddetli, kırmızı doğru’

‘Valencia’nın reaksiyonu şiddetli, kırmızı doğru’
TFF'NİN kararıyla bir ilk gerçekleşti. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ile MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, beIN Sports'ta 4. haftanın tartışılan pozisyonlarını değerlendirdi. Alanya-İstanbulspor maçının 66. dakikasında İstanbulsporlu futbolcunun eline çarpan top için, "Penaltı olması gerekirdi ancak hakem vermedi. Oyuncunun eli, doğal olmayan konumdaydı" yorumu yapıldı. Trabzon-G.Saray mücadelesinde Larsen'in eline çarpan top için Ilgaz, "Rakibin vücuduna temas edip, daha sonra oyuncunun eline geliyor. Ayrıca çok yakından bir şut atılıyor. Devam kararı doğru" dedi. Boey'in eline çarpan top hakkında ise Dallas, "Top ayağından sekip, eline çarpıyor ve oyuncunun eli doğal konumda. Kasıtlı bir hareket değil. Devam doğru karar" tespitini yaptı. Konya-F.Bahçe maçında Valencia'nın, ayağıyla Adil'e yaptığı hareket için de Dallas, "Hakem (Arda Kardeşler) bir şeyler olduğunu fark ediyor ve sürekli olarak aynı yere bakmaya başlıyor. Bir oyuncu diğerini itmiş olabilir ama diğerinin vermiş olduğu reaksiyon şiddetli ve doğal olarak kırmızı kart görmesi doğru" dedi

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‘Valencia’nın reaksiyonu şiddetli, kırmızı doğru’
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