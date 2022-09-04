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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Bir kurşun da G.Saray Adası’na

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bir kurşun da G.Saray Adası’na
KURUÇEŞME Sahili'nde bulunan Galatasaray Adası'na dün akşam saatlerinde "Yorgun Mermi" isabet etti. Olayda can kaybı veya yaralanan kimse olmazken, Galatasaray Kulübü'nün durumu hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Havaya sıkıldığı değerlendirilen kurşunu silahla ateşleyen kişinin nereden ateş açtığının tespit edilebilmesi için İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından "Lazer Tespit Cihazlı" inceleme yapıldığı öğrenildi.

ÖZBEK: OLAYLAR İYİ İRDELENMELİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın kurşunlanmayla ilgili kulüp televizyonuna açıklama yaptı. Üst üste gelen saldırıların iyi irdelenmesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Demek ki kişilerin Türk sporuyla sorunları var. Bu şekilde çözmeye çalışıyorlarsa böyle muvaffak olamazlar. Hepimiz dikkatli olalım. Söylediğimize, yazdığımıza dikkat edelim. Burası bizim vatanımız. Türk sporu, bizim sporumuz. Onu hepimizin koruması gerekiyor" dedi.

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Bir kurşun da G.Saray Adası’na
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