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Giriş Tarihi: 6.9.2022 15:40

Ermaş Muğlaspor'dan kaleye takviye

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Ermaş Muğlaspor’dan kaleye takviye

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Ermaş Muğlaspor, geçtiğimiz sezon 12 Bingölspor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Mustafa Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Ermaş Muğlaspor, geçtiğimiz sezon 12 Bingölspor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Mustafa Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz gün Muğla'ya gelen Öztürk, yeşil-beyazlı kulüple her konuda anlaşmaya vardı ve imzayı attı. Ermaş Muğlaspor'un önemli bir camia olduğunu dile getiren Öztürk, ''Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada beni çok olumlu karşıladılar, güzel bir aile ortamı buldum'' dedi.

Ermaş Muğlaspor'a şampiyonluk için geldiğini belirten deneyimli file bekçisi, ''Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Her maçı kazanmak için sahada olacağız. Saha dışında sessiz, sakin bir insanım ama sahaya çıktığımda tutkuyla oynuyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum'' ifadelerini kullandı. Futbola Kayseri Erciyespor forması altında başlayan ve burada profesyonelliğe adım atan deneyimli eldiven, sırasıyla Tokatspor, Karaman FK, İdmanyurdu 1925, Mersin 33 FK ve 12 Bingölspor formalarını giydi.

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Ermaş Muğlaspor'dan kaleye takviye
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