Son dakika transfer haberleri: Elayis Tavşan transferinde Beşiktaş ve Galatasaray kapışması!

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimlere hız verildi. Beşiktaş ve Galatasaray, transferin son günlerini en hareketli geçiren takımlar olarak ön plana çıktı.

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen iki takım da kanat bölgesine takviye yapmak için girişimlerde bulunuyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi.

A Milli futbolcunun transferinde her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, rakibine bir çalım daha atmak istiyor. Beşiktaş ise Galatasaray'dan rövanşı alabilmek için kolları sıvadı.

ELAYIS TAVŞAN KAPIŞMASI

İki ezeli rakip, 21 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan'ı kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor.

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen genç oyuncu için büyük bir kapışma yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE ÖNDE!

Uzun süredir Elayis Tavşan'ı takip eden Beşiktaş'ın transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

Genç oyuncunun siyah-beyazlıların devam eden kararlı tavrından dolayı Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.

Kara-Kartal'ın bu transfer için 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Her iki kanatta da forma giyen Elayis Tavşan, görev verilmesi durumunda santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.