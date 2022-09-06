Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Elayis Tavşan transferinde Beşiktaş ve Galatasaray kapışması!
Giriş Tarihi: 6.9.2022 11:59

Son dakika transfer haberleri: Elayis Tavşan transferinde Beşiktaş ve Galatasaray kapışması!

Son dakika transfer haberleri: Elayis Tavşan transferinde Beşiktaş ve Galatasaray kapışması!

Son dakika transfer haberleri: Transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, kanat mevkisine takviye yapmak için büyük bir uğraş veriyor. Hücum alternatiflerini artırmak için kolları sıvayan her iki takım da 21 yaşındaki genç oyuncu Elayis Tavşan yakından ilgileniyor.

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimlere hız verildi. Beşiktaş ve Galatasaray, transferin son günlerini en hareketli geçiren takımlar olarak ön plana çıktı.

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen iki takım da kanat bölgesine takviye yapmak için girişimlerde bulunuyor.

Beşiktaş ve Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi.

A Milli futbolcunun transferinde her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, rakibine bir çalım daha atmak istiyor. Beşiktaş ise Galatasaray'dan rövanşı alabilmek için kolları sıvadı.

ELAYIS TAVŞAN KAPIŞMASI

İki ezeli rakip, 21 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan'ı kadrosuna katmak için temaslarda bulunuyor.

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen genç oyuncu için büyük bir kapışma yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE ÖNDE!

Uzun süredir Elayis Tavşan'ı takip eden Beşiktaş'ın transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

Genç oyuncunun siyah-beyazlıların devam eden kararlı tavrından dolayı Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.

Kara-Kartal'ın bu transfer için 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Her iki kanatta da forma giyen Elayis Tavşan, görev verilmesi durumunda santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek programı ödemesi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak?
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?
YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, son gün ne zaman?
Son dakika | Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak GSB duyuru bekleniyor! 2022 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Levent Göktaş'ın avukat kadrosu FETÖ'den! Dönemin kirli isimleri yine sahnede
EYT son dakika bugün: Türkiye modelinde öne çıkan başlıklar! EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
SON DAKİKA | Ordu'ya şehit ateşi düştü! Helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Elayis Tavşan transferinde Beşiktaş ve Galatasaray kapışması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA