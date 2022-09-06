Yavru Vatan’a bütük destek! PUMA tasarımı formalarıyla...

İş birliği kapsamında KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA Orbita futbol topu kullanılacak. Marka, Kadınlar Ligi'ne de isim sponsorluğu yapacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, kuruldukları 1955 yılından bugüne ilk defa kendilerine özel formaları olduğunu söylerken, Türkiye'den ilk desteğin F.Bahçe'den geldiğini belirtip, "İki bin adet formayı Fenerium mağazalarında satacaklar" dedi. PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise "Bir Kıbrıslı olarak ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Spor nerede varsa biz de oradayız ifadelerini kullandı.

PUMA'nın KKTC Milli Futbol Takımı için hazırladığı formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşurken, ön tarafında yer alan siyah şerit Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor.