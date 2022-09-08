Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Medipol Başakşehir deplasmanda öne geçti!
Giriş Tarihi: 8.9.2022 19:21 Son Güncelleme: 8.9.2022 20:21

Son dakika: Medipol Başakşehir deplasmanda öne geçti!

Son dakika: Medipol Başakşehir deplasmanda öne geçti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İskoçya ekibi Hearts'a konuk oluyor. Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetiyor.

Son dakika haberi... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşıyor. Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

HEARTS: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka

BERTRAND TRAORE KADROYA SONRADAN EKLENDİ

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek. Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

O savcının utandıran mesajları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında Selo olayını halledeyim"
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları nelerdir?
Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı var mı; En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT sorununu çözeceğiz!
YKS EK TERCİH ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI! 2022 YKS ek tercih kılavuzu, ücreti ve boş kontenjanlar ile üniversite ek tercih nasıl ve nereden yapılır?
Cinayet gibi kazada şok tek kol detayı! Vatandaşların çektiği fotoğraf davanın seyrini değiştirdi
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
Hükümetten dev sosyal yardım paketi! İşte milyonları ilgilendiren detaylar
Banka banka emekli promosyon veren bankalar 2022: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Medipol Başakşehir deplasmanda öne geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA