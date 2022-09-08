Son dakika: Medipol Başakşehir deplasmanda öne geçti!

Son dakika haberi... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşıyor. Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
İLK 11'LER
HEARTS: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka
BERTRAND TRAORE KADROYA SONRADAN EKLENDİ
Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek. Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.
A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.