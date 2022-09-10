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Giriş Tarihi: 10.9.2022 16:33

Konyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Konyaspor, Hatayspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Konyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Kaan Numanoğlu yönetecek. İlk 11'leri belli olan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle karşılaşma, Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

İşte ilk 11'ler...

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Zymer, Endri, Muhammet

Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Recep, Samuel, Ruben, Onur, Mehdi, Kevin, Saba, Ayoub

CANLI | Konyaspor - Hatayspor

Ligde oynadığı 4 maçta galibiyeti bulunmayan Hatay temsilcisi, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Puan cetvelinde 17. sırada bulunan Hatayspor, Konyaspor karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Konyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
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