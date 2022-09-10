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Giriş Tarihi: 11.9.2022 00:30

Milan deplasmanda hata yapmadı!

AA
Milan deplasmanda hata yapmadı!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'yı Junior Messias ve Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 yendi.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yendi. Serie A'nın son şampiyonu Milan, Sampdoria karşısında Junior Messias'ın golü ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında 47. dakikada Rafael Leao ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Milan'ı 10 kişi bıraktı.

Sampdoria, 57. dakikada Filip Duricic'in golü ile beraberliği yakalasa da Milan, 67. dakikada Olivier Giroud'nun golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla Milan, 14 puanla averajla Napoli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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Milan deplasmanda hata yapmadı!
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