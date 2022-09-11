Okan Buruk'tan galibiyet yorumu! "Icardi ve Mata da gelecek"

"YÖNETİM İSTERSE TARAFTARA AÇIK ANTRENMANA SICAK BAKARIZ"

Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Konyaspor müsabakası öncesi taraftara açık idman yapılması yönünde gelen soruya ise, "Bu hafta cuma günü maç var. Yönetimin böyle bir tasarrufu olursa buna sıcak bakarız. Cuma günü taraftara açık bir maçımız var buna odaklanacağız" cevabını verdi.

"BİZDEN BİRİLERİNİN YABANCI STATÜSÜNDE OYNAMASI KÖTÜ BİR DURUM"

Kadroya yeni katılan Yusuf Demir hakkında da konuşan tecrübeli teknik direktör, "Çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf'u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye'yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum"

"OLİVEİRA'NIN DİREKLE BİR SORUNU VAR"

Oliveira'nın performansına değinen Okan Buruk, şu ifadelere yer verdi: "Hücumda bize çok iyi işler yaptı. Direkle bir sorunu var. Direk işini de çözersek belki de ligin en çok gol atan oyuncularından biri olacak. Haftalardır gelen direğe vurma alışkanlığı var Temposu her geçen gün yükseliyor. Biraz onun savunma yönünü Torreira ile kapatmaya çalışıyoruz. Mertens de savunmaya yardım ediyor. Temposu oynadıkça yukarılara gidecektir."