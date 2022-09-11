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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Pjanic’ten Rusya tepkisi

Pjanic’ten Rusya tepkisi
Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun, Rusya ile 'dostluk maçı' teklifine olumlu yanıt vermesine milli futbolcular Miralem Pjanic ve Edin Dzeko tepki gösterdi. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Pjanic, "Bana doğru bir karar gibi gelmedi. Buna çok şaşırdım" derken, 36 yaşındaki Dzeko ise Rusya'ya gitmek istemediğini belirterek "Bu zor zamanlarda Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindeyim" ifadelerini kullandı. Bosna Hersek ile Rusya arasındaki maç, 19 Kasım Cumartesi günü St. Petersburg'da oynanacak.

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Pjanic’ten Rusya tepkisi
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