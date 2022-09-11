Sivasspor’un galibiyet hasreti 6 maça çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti. İstanbulspor, 64'de Valon Ethemi ile öne geçerken Sivasspor, 80'de Fredrik Ulvestad'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla bu sezonki 4. beraberliğini alan ve ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, puanını 4 yaptı. İstanbulspor da 4 puana ulaştı.