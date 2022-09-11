Sivasspor’un galibiyet hasreti 6 maça çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti. İstanbulspor, 64'de Valon Ethemi ile öne geçerken Sivasspor, 80'de Fredrik Ulvestad'ın golüyle eşitliği yakaladı.
Bu sonuçla bu sezonki 4. beraberliğini alan ve ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, puanını 4 yaptı. İstanbulspor da 4 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Jensen'de kaldı.
29. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Sabia'ın sert vuruşunda, defanstan seken top oyun alanına döndü. İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanındaki Gradel'e pasında, İstanbulspor savunması son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
40. dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Sabia'ya aktardı. Sabia'nın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.