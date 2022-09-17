David Beckham, Kraliçe için 13 saat bekledi! Cenazede duygusal anlar...

Cenaze töreninin yapılacağı Pazartesi gününün sabahına kadar günün her saati ziyarete açık olan Westminster Salonu'na girip Kraliçe'nin tabutunu görmek için dünyanın ve ülkenin dört bir yanından insanlar Londra'ya akın ediyor.

Kraliçe Elizabeth'e son bir kez saygısını göstermek isteyen insanların oluşturduğu kuyruk 3 gün içerisinde 8 kilometre uzunluğa ulaştı. Westminster'dan Londra'nın güneyindeki Southwark Park'a kadar uzanan kuyruğun güvenlik zaafiyeti oluşturmaması için 6 saat süreyle durdurulduğu açıklandı.